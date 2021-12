தமிழ்நாட்டில் 650 EV கார் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் வருது! ஆனால்... இரண்டு சிக்கல்கள்?

ஆம்! தமிழ்நாட்டை இணைக்கும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் சுமார் 650 எலெக்ட்ரிக் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்களை நிறுவுவதற்கான ஒப்புதலும் அதில் அடங்கும். எலெக்ட்ரிக் வாகனங்களை வாங்குவதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அரசால் தரப்படும் FAME-II (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and EV) மானியத் தொகை எலெக்ட்ரிக் வாகனங்கள் வாங்குபவர்களுக்கு மட்டுமில்லை பாஸ்… சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் வைப்பதற்கும்தான். இந்த நிதியில் இதுவரை ஒரு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்கூட பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வைக்கப்படவில்லை என்கிற குற்றச்சாட்டு இருந்து கொண்டே வந்தது. தனியார் நிறுவனங்களும் இதைப் பெரிதாகக் கண்டுகொள்ளவே இல்லை. ஓலா, உபர், ஏத்தர் போன்ற நிறுவனங்கள் பல தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி, வால்மவுன்ட் சார்ஜரெல்லாம் கொடுத்து வாடிக்கையாளர்களை ஈர்த்து விற்பனை செய்தாலும், இதுபோன்ற பப்ளிக் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்கள்தான் மக்களுக்கு, எலெக்ட்ரிக் வாகனங்களில் வெளியே பயணிக்க நிம்மதியாக இருக்கும். இப்போதுதான் FAME-II திட்டத்தின் கீழ் எலெக்ட்ரிக் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்களை நிறுவ இருப்பது கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கிறது. முதற்கட்டமாக 651 ஸ்டேஷன்களுக்கு ஒப்புதல் கிடைத்திருக்கிறது. இதுபோக சென்னையில் இருந்து திருவனந்தபுரம், நாக்பூர், புவனேஸ்வர் போன்ற நகரங்களை இணைக்கும் நெடுஞ்சாலைகளிலும் இந்த சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் வரலாம்.

எல்லாம் ஓகே! ‘எலெக்ட்ரிக் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்துட்டா எல்லா கார்/பைக்ஸுக்குமே சார்ஜ் ஈஸியா போட்டுட்டுக் கிளம்பிடலாமா’ என்றால், அதில் முக்கியமாக இரண்டு சிக்கல்கள் இருக்கின்றன.