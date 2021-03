FIRST DRIVE : பிரெஞ்ச் அர்பன் எஸ்யூவி சிட்ரன் C5 ஏர் க்ராஸ்!

12.3 இன்ச் டிஜிட்டல் க்ளஸ்ட்டரில், அந்தக் காலத்து ரேடியோ டயல்போல ஸ்பீடோமீட்டரும், டேக்கோ மீட்டரும் இருக்கின்றன. ‘எது பழையதோ அதுவே புதியது’ என்ற கோட்பாட்டின் படிதான் இது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றாலும், இது எத்தனை பேருக்குப் பிடிக்கும்?



C for சிட்ரனா, C for Comfort-டா என்று கேட்கும் அளவுக்கு, Comfort என்ற வார்த்தையை ஏதோ மந்திரம்போல உச்சரித்துக் கொண்டே இருக்கும் சிட்ரன், கம்ஃபர்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறது?