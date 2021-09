ஃபோர்டு கார்களின் தயாரிப்பு நிறுத்தம், தொழிற்சாலை மூடல்... காரணம் என்ன?

இந்தியாவில் இனிமேல் ஃபோர்டு கார்கள் நடுத்தரவாசிகளுக்கானதாக இருக்காது என்பதுதான் உண்மை.

‘ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃப்யூரியஸ்’ படத்தின் ஒரு பாகத்தில் காஸ்ட்லியான ஒரு காரை ஓட்டும் வில்லனிடம் பால்வாக்கர், அதன் விலையைக் கேட்பார். அதற்கு இப்படிச் சொல்வார் அந்த வில்லன்: ‘‘It’s more than you can afford Paul...”

இந்தியாவிலும் அப்படித்தான் நடக்கப் போகிறது.