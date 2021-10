தங்கள் ஹோம் ரேஸில் ஃபெராரி அணியால் எதிர்பார்த்த அளவுக்குச் சிறப்பாக செயல்பட முடியவில்லை. தகுதிச் சுற்றிலுமே அவர்களால் முன்னணி அணிகளுக்குச் சவாலளிக்க முடியவில்லை. லெக்லர்க் நான்காவது இடமும், கார்லோஸ் சைன்ஸ் ஆறாவது இடமும் பிடித்தனர். ஹாமில்ட்டன், வெர்ஸ்டப்பன் இருவருமே ரிட்டையர் ஆன ஒரு ரேஸில் போடியம் ஏற முடியவில்லை என்பது நிச்சயம் ஃபெராரிக்குப் பெரும் தோல்விதான்!



மிகச் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வெற்றி பெற்ற டேனியல் ரிக்கியார்டோ அந்த ரேஸின் சிறந்த டிரைவருக்கான ‘Driver of the Day’ விருதையும் வென்றார். வெற்றி பெற்றது மட்டுமல்ல; கடைசி லேப்பில் fastest lap-கான புள்ளியையும் போட்டாஸிடமிருந்து பறித்தார் அவர். 30 லேப்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட டயரை வைத்து கடைசி லேப்பில் அதிவேக டைமிங்கை செட் செய்வது சாதாரண விஷயமா என்ன! இந்த ஆஸி அதை செய்து காட்டினார். ரெட்புல் அணியிலிருந்து வந்தபிறகு ஆஸ்ட்டன் மார்ட்டின், ரெனோ அணிகளோடு சுமாராகவே சென்ற அவர் கரியர், மெக்லரனிலும் மெதுவாகவே தொடங்கியது. இப்போது, இத்தாலியில் டாப் கியருக்கு மாறி ‘ஐ ஆம் பேக்’ என்று சொல்லியிருக்கிறார் இந்த ஆஸி!லூயிஸ் - வெர்ஸ்டப்பன் விபத்து...



கம்பேக் கொடுத்த டேனியல்!மெக்லரன் CEO-வுடன் நாரிஸ்.. டேனியல் ரிக்கியார்டோ... வால்ட்டேரி போல்ட்டாஸ்... வெர்ஸ்டப்பனின் கார் மோதியதில் சோகமாக வெளியேறும் ஹாமில்ட்டன்...`Driver of the Day' விருது பெற்ற டேனியல் ரிக்கியார்டோ...இத்தாலி ரேஸில் டேனியலை முந்தப் பார்க்கும் நாரிஸ்...