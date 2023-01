எலெக்ட்ரிக்கைவிட எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியா ஹைட்ரஜன் கார்கள்!

எப்படித் தயாராகிறது?



ஹைட்ரஜன் என்பது பெரிய பெரிய தொழிற்சாலைகளில் பாதுகாப்பான முறையில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. ஹைட்ரஜனுக்குத் தேவைப்படும் செல்களான பிளாட்டினம் மற்றும் ருத்தினியம் – ரொம்ப அரிதான தனிமங்கள்.



எப்படி இயங்குகின்றன ஹைட்ரஜன் செல்கள்?



ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் இணைந்து வேலை செய்யப்படும்போது, ‘எலெக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்’ என அழைக்கப்படும்…. (அட அதாங்க நம்ம பேட்டரி மாதிரிதான்) அதனுடன் ரியாக்ட் ஆகி, அது மின்சாரம், தண்ணீர், மற்றும் சிறிதளவு வெப்பத்தை வெளியேற்றுகிறது. அது மட்டுமில்லாமல், இந்த இன்ஜினை நாம் இயக்கும்போது, நமக்கு வெளிவரும் கேஸ் கார்பண்டை ஆக்சைடாக வராது.



பின்ன வேற என்ன வரும்? அந்த இன்ஜினில் இருந்து தண்ணீர்தான் வெளி வரும். அப்படியென்றால், இது எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லிதானே? இந்த செல்ஸ் வாகனங்களுக்கு ஏற்ப மாறுபடும்.



இதை எப்படி ரீஃபில் பண்ண முடியும்? வழக்கம்போல் இதை ஃப்யூல் ஸ்டேஷனில் நாசில் மூலம் அட்டாச் செய்து நிரப்பிக் கொள்ள முடியும். பெட்ரோல் பங்க்குகள்போல் இதற்கெனத் தனி ஸ்டேஷன்கள் உண்டு. இந்தியாவில் ஒரு கிலோகிராம் அளவு ஹைட்ரஜன், 320 – 330 ரூபாய் வரை ஆகிறது. இந்த கிரீன் ஹைட்ரஜன், இந்தியாவில் 2030–க்குள் 160-170 ரூபாய் வரை குறைய வாய்ப்பிருக்கிறது.



Air Products and Chemicals Inc, Adani Green Energy Ltd., Plug Power Inc., Bloom Energy Corp., FuelCell Energy Inc.என உலகத்தில் ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி செய்யும் கம்பெனிகளில் முக்கியமான கம்பெனிகள் சில உண்டு.



சீனாதான் உலகளவில் ஹைட்ரஜன் உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கிறது. இது ஆண்டுக்கு 24 டன் உற்பத்தி செய்கிறது. ஒரே காரில் ஹைட்ரஜன் அல்லது பேட்டரி ஆகிய இரண்டு இன்ஜின்களையும் கொண்டு இயங்கும் வாகனங்களை வடிவமைக்க ஊக்கத்தொகை மற்றும் வரிக்குறைப்பு போன்ற சில சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகள் தேவைப்படுகின்றன.



ஹுண்டாய்தான், ஐரோப்பாவின் கேம் சேஞ்சர். 2025–க்குள் மொத்தம் 1,600 அதி கனரக ஹைட்ரஜன் வாகனங்களை ஸ்விட்சர்லாந்துக்கு இறக்குமதி செய்யவும் திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும் ஐரோப்பா முழுவதும் ஹைட்ரஜன் ஸ்டேஷன்களை அமைக்கவும் முன்வந்துள்ளதாம். ஹைட்ரஜன் கார்களான டொயோட்டா மிராய், ஹுண்டாய் நேக்சோ போன்ற கார்கள்போல மற்ற ஜப்பான் மற்றும் சீனக் கம்பெனிகளும் ஐரோப்பியச் சந்தையில் தங்களது கார்களைக் களமிறக்க முடிவெடுத்துள்ளது.