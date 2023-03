மினிமலிஸ்டிக் டிசைனில் மிரட்டும் ஹூண்டாய் அயனிக் 5 - First Drive

சார்ஜிங், ரேஞ்ச்



350 Kw DC சார்ஜராக இருந்தால், இந்த 72.6kWH கொண்ட பெரிய பேட்டரியை 10% - 80% சார்ஜ் செய்ய வெறும் 18 நிமிடங்கள்தான் ஆகும். இதுவே 11Kw கொண்ட ஹோம் சார்ஜராக இருந்தால், சுமார் 7 மணி நேரம் ஆகும். இதை ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் 631 கிமீ ஓட்ட முடியும் என்கிறது ஹூண்டாய். அவ்வளவு வேண்டாம்; 500 கிமீ கொடுத்தால்கூடப் போதுமே!



V2L (Vehicle to Load) என்கிற வசதி இருப்பதால், பிக்னிக் போகும்போது இந்தக் காரிலிருந்து டீ மேக்கர், பிரட் டோஸ்டர் போன்ற மின் சாதனங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.



பெர்ஃபாமன்ஸ் மற்றும் கையாளுமை



கோவாவில் இருக்கும் ஹெலிபேட்டில் இந்தக் காரை ஓட்டினோம். 0 - 100 கிமீ வேகத்தை முதல் முயற்சியிலேயே 7.6 விநாடிகளில் தொட்டுவிட்டோம். ஒரு எலெக்ட்ரிக் கார் இந்த அளவுக்குச் சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறது என்பதுதான் பெரிய விஷயம். இதன் 350Nm கொண்ட டார்க்கும், 160kW பவர் அதாவது 217bhp சக்தியும் சூப்பராகக் கைகொடுக்கிறது.



4.5 மீட்டருக்கும் அதிகமான நீளமான கார் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டுதான் இந்தக் காரை ஓட்ட வேண்டியிருக்கிறது. Refinement - இது பேட்டரி கார் என்பதால் சத்தமில்லாமல் இயங்குகிறது. நெடுஞ்சாலைகளில் பயணிக்கும்போது காருக்குள்ளே லேசாக காற்றுச் சத்தம் வருவதை உணர முடிகிறது. நகர்ப்புறங்களில் இதை ஓட்டிப் பார்த்தோம். சாலைகளில் செல்கிறவர்களுக்குப் பின்னால் ஒரு வாகனம் வருகிறது என்பதை அவர்களால், உணர முடியாத அளவுக்கு இது சத்தமில்லாமல் செல்கிறது. அதனால்தான் இதற்கு VESS அதாவது Virtual Engine Sound System என்று இதில் ஒரு அம்சத்தைச் சேர்த்திருக்கிறார்கள். இது மிதமான வேகத்தில் செல்லும்போது ஒலியை எழுப்பி பாதசாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கிறது. இது நல்ல அம்சம்.



IC இன்ஜின் பொருத்தப்பட்ட காராக இருந்தால், எடை அதிகமான இன்ஜின் பானெட்டில் உட்கார்ந்துவிடும். அதனால் கார் முழுதும் ஒரே மாதியான எடையைப் பகிர்ந்தளிக்க பொறியாளர்கள் மெனக்கெட வேண்டியிருக்கும். ஆனால் அயனிக் விஷயத்தில், இந்தப் பிரச்னை கிடையாது. இன்ஜினுக்குப் பதிலாக எடை அதிகமான பேட்டரி இருக்கிறதுதான். ஆனால், வீல்களுக்கு இடைப்பட்ட ஃப்ளோரில் இடம்பெற்றிருப்பதால் அயனிக் 5–ன் ஹேண்ட்லிங் மிகச் சுலபமாக இருக்கிறது. ஸ்டீயரிங் துல்லியமாகச் செயல்படுகிறது. ஆனால் சில சமயங்களில் ஸ்டீயரிங் வெயிட்டாக இருப்பதைப்போன்று உணர்வு ஏற்படுகிறது. இதில் 0, 1, 2, 3 என்று நான்கு ரீ–ஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங் வசதியும் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதனால், எந்த லெவலில் வைத்து காரை ஓட்டுகிறோம் என்பதைப் பொருத்து காரின் ஓட்டுதல் அனுபவம் மாறுபடுகிறது.



அதேபோல Normal, ECO, Sports என்று 3 டிரைவிங் மோடுகள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் வைத்து ஓட்டினால்... சக்தியை இது பீயச்சி அடிக்கிறது. நார்மல் மோடில் வைத்து ஓட்டினாலும் சக்தி போதவில்லையே என்பது போன்ற குறை வரவில்லை. அந்த அளவுக்கு இதன் மோட்டார் சுறுசுறுப்பாகவே இயங்குகிறது.



சஸ்பென்ஷன்



ஸ்பீடு பிரேக்கர்களில் ஏறும்போது பேட்டரி இடிக்குமோ என்ற சந்தேகத்தோடுதான் ஏறினோம். ஆனால் அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை. Laden Ground Clearance - அதாவது ஆட்கள் காரில் உட்கார்ந்திருக்கும்போதே இதன் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் 163மிமீ என்பதால், ஸ்பீடு பிரேக்கர்களில் இடிக்காமல் பார்த்துக் கொள்கிறது. World CAR of the Year டைட்டில் ஜெயித்த கார் என்பது ஓட்டுதலின்போதும் தெரிகிறது.வாக் த்ரூ கேபின் (Walk Through Cabin)... கூழாங்கல் ஃபினிஷ் டேஷ்போர்டு... 12.3 இரட்டை ஸ்க்ரீன்கள்... நல்ல ப்ரீமியம் தரத்தில் அங்கங்கே சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல்கள்... எல்லாமே வென்டிலேட்டட் சீட்கள்...!12.3 இன்ச் டச் ஸ்க்ரீனின் ரெஸ்பான்ஸ் அருமை. எந்தளவு மின்சக்தி; எந்த அளவு ஆக்ஸிலரேஷன்; சார்ஜ் என எல்லா தகவல்களும் உண்டு. ஸ்ப்ளிட் ஹெட்லைட்ஸ் மற்றும் `ப’ வடிவ எல்இடி லைட்டிங்