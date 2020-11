EXCLUSIVE: தாரை தப்பட்டைகள் அதிர... களை கட்டுகிறது தாரின் தர்பார்!

``பொதுவாக ஆஃப் ரோடு வாகனங்கள் என்றால், அதில் ரைடு அண்டு ஹேண்ட்லிங் பற்றிப் பெரிதாக அலட்டிக்கொள்ள மாட்டார்கள். அதேபோல கம்ஃபர்ட் பற்றியும் கவனம் செலுத்தமாட்டார்கள். ஆனால், சிட்டி யூஸுக்கும் ஹைவேஸ் பயன்பாட்டுக்கும் யூஸ் பண்ற கார்கள் என்றால் இதெல்லாம் மிக மிக அவசியம். ஆஃப்ரோடுக்குத் தேவை ஸ்டிஃப் சஸ்பென்ஷன். சிட்டி யூஸுக்குத் தேவை சாஃப்ட் சஸ்பென்ஷன். ஆஃப்ரோடரான தாரை சிட்டி பயன்பாட்டுக்கும் தகுந்த மாதிரி மாத்தி அமைப்பது Next to Impossible என்று எங்களில் சிலருக்கே ஆரம்பத்தில் தயக்கம் இருந்தது. இது முடியாத காரியம் என்றார்கள். தாரின் தாரக மந்திரமே... `முடியாததை முடித்துக் காட்டு' என்பதுதான். அதனால் Let us Explore the impossible என்று மூன்றரை ஆண்டுகள் ஓய்வு ஒழிச்சலின்றி பல ஆராய்ச்சிகளை நடத்தினோம். தாரின் ஒவ்வொரு உதிரிபாகத்தையும் சோதனைக் களமாக்கி புடம் போட்டோம். அதில் புதிய சஸ்பென்ஷன் தோன்றியது. புதிய சேஷி (‘ஜென்-3’ பாடி - ஆன் - ஃப்ரேம்) மலர்ந்தது. புதிய டிசைன் உதித்தது. இவற்றுக்கு ஈடுகொடுக்க 152bhp சக்தியை வெளிப்படுத்தும் புத்தம் புதிய 2 லிட்டர் mStallion150 டர்போ பெட்ரோல் மற்றும் 132bhp சக்தியைக் கொடுக்கக்கூடிய 2.2 லிட்டர் mHawk130 டீசல் இன்ஜின்கள் பிறந்தன.