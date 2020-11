வருது லேண்ட்ரோவரின் ஒரிஜினல் ஆஃப்ரோடர்!

பலவிதமான ஆக்சஸரி Pack மற்றும் ஆப்ஷன்களுடன் களமிறங்கியுள்ள டிஃபண்டர், 4,583 - 5,018மிமீ நீளம், 1,967 - 1974மிமீ உயரம், 2,587 - 3,022மிமீ வீல்பேஸ் என வேறுபட்ட அளவுகளில் கிடைக்கிறது. ஆனால் இரண்டும் ஒரே 2,008மிமீ அகலம் மற்றும் 900மிமீ Water Wading Depth உடன் வருகின்றன. இதில் 90 மாடல் 5 சீட்டர் என்றால், 110 மாடல் 7 சீட்டர் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். சர்வதேச சந்தைகளில் 4 சிலிண்டர் டர்போ டீசல், 6 சிலிண்டர் டர்போ பெட்ரோல்/டீசல் இன்ஜின் ஆப்ஷன்களுடன் கிடைக்கும் இந்த 4X4 எஸ்யூவி, இந்தியாவில் ஒரே 4 சிலிண்டர் டர்போ பெட்ரோல் இன்ஜினுடன் மட்டுமே வந்திருக்கிறது. இந்த 2 லிட்டர் இன்ஜின் - 8 ஸ்பீடு ஆட்டோமேட்டிக் கியர்பாக்ஸ் கூட்டணி, 300bhp பவர் மற்றும் 40kgm டார்க்கை வெளிப்படுத்துகிறது. 0 - 100கிமீ வேகத்தை முறையே, 8.0 விநாடிகள் (90 மாடல்) மற்றும் 8.1 விநாடிகளில் (110 மாடல்) இவை எட்டுகின்றன. Permanent 4WD சிஸ்டத்தில் Locking Centre Differential & Active Rear Locking Differential ஆகிய வசதிகள் உள்ளன. மேலும் லேண்ட்ரோவரின் பிரத்யேகமான Terrain Response சிஸ்டமும் இங்கே உண்டு. Plug in Hybrid வசதியை உள்ளடக்கிய P400e வேரியன்ட், பின்னாளில் அதிக விலையில் நம் ஊர்ச் சாலையில் தடம் பதிக்கலாம்.

டிஃபண்டரின் டாப் வேரியன்ட்டான First Edition-ல் 10 இன்ச் டச் ஸ்க்ரீன் சிஸ்டம், 12.3 இன்ச் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் க்ளஸ்டர், Heads Up Display, ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் ஏசி, கனெக்ட்டட் கார் தொழில்நுட்பம், வயர்லெஸ் சார்ஜிங், Meridian ஆடியோ சிஸ்டம், 12 Way எலெக்ட்ரிக் அட்ஜஸ்ட் உடனான Heated முன்பக்க இருக்கைகள், 360 டிகிரி Surround கேமரா, LED ஹெட்லைட்ஸ், எலெக்ட்ரானிக் ஏர் சஸ்பென்ஷன் ஆகியவை உள்ளன.