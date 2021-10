வாகனத்துறையின் எதிர்காலம் எலெக்ட்ரிக்கா... ப்யூல் செல்லா?

ப்ராஜெக்ட் நிர்வாகம்



ஒரு ப்ராஜெக்ட் அல்லது திட்டம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளோ, சேவையோ அல்லது பலனையோ உருவாக்க தெளிவான தொடக்கம், முடிவு, வேலையுடன் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் ஒரு தற்காலிக முயற்சி. அதன் வாடிக்கையாளர் யார், ஸ்பான்ஸர் செய்பவர் யார் என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும். யார் யார் எந்த வேலையைச் செய்யப் போகிறார்கள் என்று அனைவரும் ஒத்துக்கொணட ஒரு தெளிவான வேலை ஒதுக்கீடு அவசியம். அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய திட்டத்தை சிறு சிறு வேலைகளாகப் பிரித்து விடலாம் (WBS – work breakdown structure). சில வேலைகளை ஒரே நேரத்திலும், சிலவற்றை ஒன்றன் பின் ஒன்றாகவும் செய்யலாம்.



தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு வரை ஒரு குறிப்பிட்ட வேலைகளின் வரிசை மிகவும் அதிக நேரம் எடுத்துக் கொள்ளும். அதுவே அந்தத் திட்டத்தின் மிக முக்கியமான பாதை (critical path). இதை ஆரம்பத்திலேயே அடையாளம் கண்டு கண்காணிப்பது வெற்றிக்கு முக்கியம். இந்த வேலை வரிசையில் எந்தத் தாமதம் வந்தாலும் திட்டம் நேரத்திற்கு முடியாது. இந்தப் பாதையில் இல்லாத வேலைகள் தாமதம் ஆனாலும் அதனால் எந்த விளைவும் இருக்காது.



ஒரு திட்டம் சரியாகச் செல்கிறதா என்று அறிய இரண்டு அளவுகோல்கள் காலவரை மற்றும் செலவு. ஒரு திட்டத்தின் வெற்றிக்கு இவை இரண்டும் திட்டமிட்ட இலக்கைத் தாண்டிச் செல்லாமல் இருக்க வேண்டும். ஒரு ப்ராஜெக்டரின் முக்கிய அம்சங்களை ஒரு முக்கோணமாகக் காட்டிவிடலாம்.



பவனின் ப்ரோக்ராமிங் பயணம்



பவனுக்குச் சுலபமாக ப்ரோக்ராமிங் செய்ய காவ்யா அவனுக்குச் சில யோசனைகள் சொன்னாள். அ‍-னா ஆவன்னாவிலிருந்து இன்று கோடிங் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பைத்தான் போன்ற நிரலாக்க மொழிகளில் நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் கணித, விஞ்ஞானக் கணக்குகள் ஏற்கெனவே நிபுணர்களால் எழுதி, சோதனை செய்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றைச் சுலபமாக, மிகக்குறைந்த நேரம், முயற்சியுடன் கற்றுக் கொண்டு பயன்படுத்தல்லாம்.



மிகவும் கடினமான கணக்குகளையும் ஒரு சில வரிகள் கோடிங் செய்து முடித்துவிடலாம். இவை ஓபன் சோர்ஸ் மென்பொருட்கள். இவற்றைப் பயன்படுத்த உரிமம் (license) எதுவும் தேவை இல்லை. சந்தேகங்களைத் தீர்க்க இணையதளங்கள் இருக்கின்றன.



இயந்திரவியல் படிக்கும் மாணவர்களுக்கும் பொறியாளர்களுக்கும் சுலபமாக ப்ரோக்ராமிங் செய்ய இருக்கும் மற்றொரு மென்பொருள் மேட்லாப் (MATLAB). வாகனத் துறைப் பொறியாளர்கள், மாணவர்களுக்குத் தெரிந்திருக்க வேண்டிய மற்றொரு மொழி C/C++. வாகனங்களில் உள்ள மின்னணுக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகள் பயன்படுத்தும் நிரலாக்க மொழி C அல்லது C++. ஒரு அமைப்பு குறிப்பிட்ட நிலைமையில் எப்படிச் செயலாற்றும் என்று அந்த அமைப்பைத் தயாரிக்காமல் கணிக்க (simulate) CATIA, AutoCAD, ANSYS போன்ற மென்பொருட்கள் பயன்படும்.



மின்சாரம் மற்றும் தானே இயங்கும் வாகனங்களில் வேலை செய்ய ப்ரோக்ராமிங்கில் நாம் நிபுணர்கள் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் அவற்றை ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்தி இந்த இயங்திரங்களை நம் சொல்படி இயங்க வைப்பது முக்கியம். ப்ரோக்ராமிங்கில் நம்பிக்கை வந்த பின் அவற்றைக் கற்றுக் கொள்ள பேராசிரியர் முருகன் Coursera, NPTEL போன்ற‌ சில இணையதளப் பாடங்களை (MOOCs) பரிந்துரை செய்தார்.



Introduction to programming with Python and Java specialization



Introduction to programming with MATLAB



Programming Fundamentals



The joy of Computing



இவற்றை எல்லாம் கேட்ட பின் பவனுக்கு, தானும் வாகனத்துறையில் கணினிகள் கொண்டு ப்ரோக்ராமிங் செய்யலாம் என்ற நம்பிக்கை வந்தது. தனக்கு நம்பிக்கை ஊட்டிய முருகன் மற்றும் காவ்யாவுக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு, எங்கே தொடங்கலாம் என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தான்.



தொழில்துறையில் பரத் மற்றும் கல்வித் துறையில் பவன்போல காலத்துக்கு ஏற்ற புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்ளத் தயாராக இருப்பவர்களுக்கு என்றுமே நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கும். இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில் இந்தத் திறன்களைக் கற்றுக்கொள்ள ஆகும் செலவும் அதிகம் இல்லை. கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் காட்டுபவர்களுக்குப் பல வழிகள் உள்ளன.





(தொடரும்)