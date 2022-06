பேட்டரிகளில் தீப்பிடிக்கும் ஆபத்து... ஏன்?

பேட்டரிகளில் தீப்பிடிக்கும் அபாயத்தின் மூல‌ காரணங்கள்!

தரக்கட்டுப்பாட்டுத் துறையில் அனுபவம் இருந்த பரத்திற்கு நினைவிற்கு வந்த ஒரு கருவி fishbone வரைபடம். ஜப்பானில் இஷிகாவா என்ற வல்லுநர் பிரபலப்படுத்திய இது, பல நிறுவனங்களில் பிரபலம். ஒரு விளைவை (effect) எடுத்துக்கொண்டு அது ஏற்பட என்ன என்ன காரணங்கள் (causes) என்று ஒவ்வொருவரின் கருத்தையும் கேட்டு அதனை அனைவரும் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் ஒரு வரைபடமாகக் காண்பிப்பதே இதன் சிறப்பு. இதனால் இதற்கு மற்றொரு பெயர் cause and effect diagram.

ஒரு விளைவு ஏற்படக் காரணமாக இருந்த அம்சங்களை ஆறு வகையாகப் பிரித்துவிடலாம். அவற்றை 6M என்று அழைப்பார்கள். அவை மனிதன் (man), இயந்திரம் (machine), வழிமுறை (method), மூலப்பொருள் (material), அளவீடு (measurement) மற்றும் இயற்கை (mother nature).

மனிதர்களால் ஏற்படும் தீ விபத்து அவர்கள் வாகனத்தை மற்றும் பேட்டரியைப் பயன்படுத்தும் விதத்தில் உள்ளது. வாகனத்தை வெயிலில் நிறுத்துவதால் அதிக சூடாகலாம். பேட்டரியை அதன் அளவிற்கு மேல் சார்ஜ் வெய்வதால் சூடாகி தீப்பிடிக்கும் நிலை ஏற்படலாம்.

இயந்திரத்தால் ஏற்படும் அபாயம், ஒரு மின்சார வாகனம் வடிவமைக்கப் பட்டிருக்கும் விதத்தில் உள்ளது. போதுமான அளவு காற்று அல்லது குளிர்படுத்தும் திரவம் சென்று பேட்டரி மற்றும் அதனைச் சார்ந்த பாகங்கள் ஒரு அளவுக்கு மேல் சூடாகாமல் குளிர்ந்து இருக்க வேண்டும். பேட்டரியின் செயல்பாட்டைக் கண் காணிக்கும் அமைப்பு, அதன் மென்பொருள் எந்நேரமும் பார்த்துக்கொண்டு சரியான நேரத்தில் எச்சரிக்கை எழுப்ப வேண்டும்.

பேட்டரி தயாரிக்கும் வழிமுறைகளில் தவறுகள் ஏற்படலாம். அல்லது அந்தத் தவறுகள் தரக்கட்டுப்பாட்டு சோதனைகளில் சோதனையே செய்யப்படாமல் அல்லது செய்தும் கண்ணுக்குத் தட்டுப்படாமல் தப்பிக்கலாம்.

பேட்டரி செய்யப் பயன்படும் பொருட்களாலும் தீப்பிடிக்கும் அபாயம் ஏற்படலாம். லித்தியம் மற்றும் அதன் திரவ நிலையால் உள்ள அபாயத்தை ஏற்கெனவே பார்த்தோம். இந்தப் பொருட்கள் பெரும்பாலும் இறக்குமதி செய்யப்படுவதால், அவற்றின் தரத்தில் அதிகக் கட்டுப்பாடு செய்ய முடியாமல் போகலாம். லித்தியம் போன்ற‌ அரிய பொருட்கள் சில நாடுகளிலிருந்து வருகிறது. அதனால் அவை எப்படிப்பட்ட நிலையில் எடுக்கப்படுகின்றன, அவை எவ்வளவு தரமானவை போன்ற‌ கேள்விகளுக்கு விடை காண்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல.

சரியான அளவீடுகள் (metrics) இல்லாத‌தாலும் இந்த அபாயம் ஏற்படலாம். பேட்டரிகளின் பாதுகாப்பிற்கான சரியான அளவுகோல்களை நாம் பயன்படுத்தாமல் இருக்கலாம். ஆயிரக்கணக்கில் விற்றுப்போகும் மின்சார வாகனங்கள், பேட்டரிகளில் ஒரு சிலவற்றில் மட்டும் தீப்பிடிக்கலாம். ஊடகங்களில் அதிக கவனத்தால் இவற்றைப் பற்றி பலரும் பேசும் சூழ்நிலை உருவாகியிருக்கலாம். புள்ளியியல் ரீதியாக (statistically significant) இந்த நிகழ்வு ஒரு பெரிய ஆபத்தாக இருக்காமல் போகலாம்.

இந்தியா போன்ற வெப்பமான நாடுகளில் இயற்கை சார்ந்த காரணங்களில் வெயிலும் தீ விபத்துக்கள் ஏற்பட ஒரு காரணம். ஷார்ட் ச்ர்க்யூட் (short circuit) ஏற்படுவதாலும் திடீரென்று வெப்பநிலை மிக அதக அளவிற்கு அதிகரிக்கலாம். இது பற்றிப் பேசிய இந்தியாவில் மின்சார‌ வாகனத்தின் முன்னோடியான சேதன் மைனி, லித்தியம் பேட்டரிக்கள் அதிக சூட்டில் வேகமாக பழுதடைந்துவிடும் என்று கூறினார். சரியான குளிர்விக்கும் வசதி இல்லாத இருசக்கர வாகனங்களை வெயிலில் சார்ஜ் செய்யாமல் குளிர்ந்த இடங்களில் சார்ஜ் ஏற்ற வேண்டும் என்று அவர் கூறினார்.

மேலே பார்த்த காரணங்கள் ஒன்றால்தான் ஆப‌த்து ஏற்படும் என்று இல்லை. இவற்றில் ஒன்றுக்கு மேலே பல காரணங்கள் சேர்ந்து ஒரே நேரத்தில் நடைபெறுவதாலும் தீ விபத்துக்கள் நேரலாம்.