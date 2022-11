மோட்டார் கிளினிக்

T போர்டை ஓன் போர்டாக மாற்றலாமா?

வணக்கம். நான் திருச்செந்தூரில் வசிக்கிறேன். செகண்ட் ஹேண்ட் கார் வாங்க ஆசை. ஒரு இனோவா மிகவும் பிடித்திருக்கிறது. ஆனால், அது T போர்டு கமர்ஷியல் வாகனம். எனது சொந்தத் தேவைகளுக்காக அந்த கார் தேவைப்படுகிறது. அதை ஓன் போர்டு கார் ஆக்கலாமா? வழிகள் உண்டா?

- முத்துக்குமரன், திருச்செந்தூர்.

இதுபோல் நாம் எதிர்பார்த்த பட்ஜெட்டிலும் தரத்திலும் நமக்குப் பிடித்த வாகனங்கள், சில நேரம் கமர்ஷியல் மார்க்கெட்டில் கிடைப்பது எப்போதாவது நடந்துவிடும். ஆனால், டி போர்டு காராச்சே… இதை எப்படி வாங்குறது என்று யோசித்துப் பலர் தங்களுக்குப் பிடித்த அந்த காரை இழக்கத் தயாராகி விடுவார்கள். அப்படிச் செய்யத் தேவையில்லை. அதற்கும் வழிகள் உண்டு. ஆனால், சில வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

முதலில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இதுதான். அந்தப் பழைய காரின் உரிமையாளரிடம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை கேன்சல் செய்யச் சொல்லுங்கள். இது நடைமுறையில் உண்டுதான். பொதுவாக, காரை வெளிமாநிலங்களுக்கு விற்கும்போது, இதுபோல் செய்வது வழக்கமான விஷயம். பிறகு உங்களிடம் விற்பனை செய்ய வேண்டும். நீங்கள் அதை உங்களுக்குத் தோதான விலைக்கு வாங்கிக் கொள்ளுங்கள்.

நீங்கள் காரை வாங்கியதும், ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சல் செய்வதற்கான ஆவணங்களை வழங்கி, மீண்டும் காரை ‘தனி நபர் பயன்பாட்டு’ அதாவது ஓன் போர்டு காராக ரிஜிஸ்ட்டர் செய்ய வேண்டும்.

அந்த காரை வைத்திருப்பவர், இதற்காக அந்த கார் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆர்ஓடி அலுவலகத்துக்கு ஒரு கடிதம் எழுதித் தர வேண்டும். அதில், ‘நான் இவருக்கு இந்த காரை தனிநபர் பயன்பாட்டுக்காக விற்கிறேன்; ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சல் செய்கிறேன்’ என்று எழுத வேண்டும். கூடவே, Application of Surrender of permit and clearance certificate எனும் சான்றிதழை இணைக்க வேண்டும்.

கூடவே அந்தப் பழைய உரிமையாளர் தன்னுடைய ஆதாரங்களான பான் கார்டு, ஆதார் கார்டு, வாகனத்தின் இன்ஷூரன்ஸ் காப்பி போன்றவற்றையும் இணைத்தல் அவசியம்.

இதன் பிறகுதான் அந்த ஆர்ஓடி அலுவலர், அந்தப் பழைய காரின் பதிவு எண்ணை கேன்சல் செய்துவிட்டு, வேறு இடத்தில் (அதாவது நீங்கள் வாங்கப் போகும் பதிவு அலுவலகம்) பதிவு செய்வதற்கான ஒப்புதலை வழங்குவார். இதற்குத் ‘தடையில்லாத சான்றிதழ்’ (NOC) என்று பெயர். (No Objection Certificate).

அடுத்து உங்கள் வேலைதான். நீங்கள் இந்த இரண்டு சான்றிதழ்களையும் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கான ஆர்டிஓ அலுவலகத்துக்குச் சென்று, அந்த வாகனம் மறுபதிவு செய்யத் தகுதியானதுதான் என்பதற்கான ஆதாரங்களைச் சமர்ப்பித்து, வாகனத்தை மறுபதிவு செய்வதற்காக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

அப்போது அந்தக் காருக்கான சாலை வரியை நீங்கள் செலுத்த வேண்டியதிருக்கும். அதில் அந்தப் பழைய ஓனரின் ஆதார், பான் போன்ற நகல்களையும் இணைக்கச் சொல்வார்கள். இவை அனைத்தையும் ‘Form 20’ என்கிற விண்ணப்பத்தில் தெளிவாகச் சொல்ல வேண்டும். கூடவே, அந்த வாகனம் வாங்கும்போது இன்வாய்ஸ் கொடுத்திருப் பார்கள்தானே! அதில் அந்தக் காருக்கான கலால் வரி செலுத்தப்பட்டதற்கான ரசீதும் இணைத்திருக்க வேண்டும். உங்களுக்கு அலைச்சல் என்று நினைத்தால்… ஒரு டிரைவிங் பள்ளி மூலமோ வாகன் தளத்திலோ கூடச் செய்யலாம்.

இவையனைத்தும் அந்த கார் தகுதியானது தான் என்பதை முடிவு செய்தபிறகு செய்யுங்கள். பொதுவாக, பயன்படுத்தப்பட்ட கமர்ஷியல் வாகனங்களை வாங்கும்போது பல விஷயங்களைக் கவனிக்க வேண்டும்.

முதலில் அந்த காரின் ஓட்டம் மிக அதிகமாக இருந்திருக்கும்.

கொடைக்கானல், ஊட்டி, கோவை, ஈரோடு போன்ற இடங்களில் அந்த கார் பதிவு செய்யப்பட்டு, பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால்… மிகவும் கவனம். ஓட்டமும் அதிகம்; பிரேக்குகள், டயர்கள் போன்ற தேய்மானமும் அதிகமாக இருக்கும்.

கார் வாங்கும்போது அதன் சர்வீஸ் ஹிஸ்டரியை மறக்காமல் சோதனை போட்டு விடுங்கள்.

டிராவல் கார்களில் வசதிகள் பெரும்பான்மையாக இருக்காது. ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டில் அப்படிப் பொருத்த நினைத்தால்… கவனம்!

மற்றபடி யூஸ்டு கார் வாங்கும்போது செய்யக்கூடிய வழக்கமான விஷயங்களைக் கடைப்பிடித்து, குடும்பத்துடன் கலந்தாலோசித்து வாங்குவது நல்லது.