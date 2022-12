மோட்டார் விகடன் விருதுகள் 2023 - சிறந்த கார்

கார் ஆஃப் தி இயர் 2023

மஹிந்திரா ஸ்கார்ப்பியோ N

`Booking Starts Now’ என்று மஹிந்திரா விளம்பரம் செய்த ஒரு நிமிடத்துக்குள், 25,000 புக்கிங்குகள்! 30 நிமிடங்களுக்குள் சுமார் 1 லட்சம் புக்கிங்குகள்! இதிலேயே மஹிந்திரா ஸ்கார்ப்பியோ N–ன் வெற்றி உறுதியானது.

அதென்ன N? Scorpion மற்றும் Scorio-N என்று 2 பெயர்களைத்தான் முதலில் பதிவு செய்து வைத்திருந்தது மஹிந்திரா. இங்கே கணித அடிப்படையில் ஸ்கார்ப்பியோ to the Power of N என்பதும் அர்த்தம்; தேளின் கொடுக்கை இன்ஸ்பயர் செய்து அங்கங்கே டிசைன் செய்திருப்பதால்… N என்றும் எடுத்துக் கொள்ளலாம். சாதா ஸ்கார்ப்பியோக்களில் பல குறைகள் இருந்ததாகச் சொல்லப்படுவதுண்டு. முக்கியமாக சஸ்பென்ஷன் மற்றும் பாடி ரோல். இந்த N காரில், முதல் முறையாக WATTS Link FDD சஸ்பென்ஷன் செட்அப் (Frequently Dependent Damping) மற்றும் MTV-CL தொழில்நுட்பம் என்று அதற்குப் பதில் சொல்லியது மஹிந்திரா. இந்தச் சென்னை வெள்ளத்தில், நமது வாசகர் ஒருவர், ‘இந்த ஸ்கார்ப்பியோ N, வாட்டர் வேடிங்கிலும் கலக்குகிறது’ என்று சொல்லியிருந்தார். மற்ற நிறுவனங்கள் எஸ்யூவியாக இருந்தாலும், பாரபட்சம் பார்க்காமல் டீசலைக் காலி செய்து கொண்டிருக்க, mStallion மற்றும் mHawk என டர்போ பெட்ரோல்/டீசல் இன்ஜின்களிலும் ஸ்கார்ப்பியோ வந்து பரவசப்படுத்தியது. மேனுவல்/ஆட்டோமேட்டிக்கும்தான். காஸ்ட்லியான XUV700–ல் இருக்கும் சன்ரூஃப், ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங், 3D சரவுண்ட் சிஸ்டம், டிரைவர் அட்டென்ஷன், கேப்டன் சீட்கள் என்று 20 லட்ச ரூபாய் எஸ்யூவிக்குள் மஹிந்திரா இதைக் கொண்டு வந்ததே N–க்குப் பெரிய வெற்றிதான். எஸ்யூவியாக, சொகுசு காராகப் பல அவதாரம் எடுக்கும் மஹிந்திரா ஸ்கார்ப்பியோ N இந்த 2023–ன் சிறந்த கார்!