Retail Management: ஸ்டூடண்ட்ஸ்… படிச்சுக்கிட்டே மாருதி ஷோரூம்களில் வேலை பார்க்க ஒரு கோர்ஸ்!

மேலும் School of IT துறை சார்ந்த மாணவர்களுக்கு – Nasscom, ICT Academy, Infosys போன்ற நிறுவனங்களுடன் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்படி, சான்றிதழ்களுடன் வேலை வாய்ப்பும் ரெடி என்றார்கள். இவை IT Domain, Spring Board மற்றும் CISCO அறக்கட்டளை போன்ற நிறுவனங்களால் வழங்கப்படுமாம். தமிழ்நாட்டில் இப்போதுதான் இந்த Retail Management கோர்ஸ் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், மஹாராஷ்ட்ரா போன்ற வெளிமாநிலங்களில், மாணவர்கள் இப்போது படித்துக் கொண்டே வேலை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்களாம்.