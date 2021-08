மின்சார மயமாகும் வாகனத் துறை! # Skill Development

Mobility engineer 2030 - Future Skills for the Automotive Industry

மேற்படிப்பா... வேலையா? ‍பவனின் குழப்பம்!

நடுவில் ஒரு நாள் தன் வீட்டுக்குச் சென்ற பவன், தபால்காரர் கொடுத்த ஒரு பெரிய வெள்ளைக் கவரைப் பார்த்து, `இது என்னவாக இருக்கும்’ என்று யோசித்தான். அதன் மேல் இருந்த அமெரிக்கப் பல்கலைக் கழகத்தின் பெயரைப் பார்த்ததும்தான் அவனுக்குச் சில மாதங்கள் முன்னால் அனுப்பிய விண்ணப்பம் நினைவுக்கு வந்தது. ஆர்வத்துடன் திறந்த‌ பவனுக்கு அதில் இருந்த கடித‌த்தைப் படித்ததும், ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சியாகவும் ஒரு பக்கம் குழப்பமாகவும் இருந்தது.

பவன் கனவு கண்ட நிறுவனத்தில் வேலை கிடைத்துவிட்டது. மறுபக்கம் உலக அளவில் பெயர் பெற்ற பல்கலைக்கழகத்தில் வாகனத்துறையில் அனைவருக்கும் தெரிந்த பேராசிரியர் தன் யோசனையைப் பாராட்டி பதில் எழுதியிருந்தார். பவன் இறுதி ஆண்டில் வெளிநாடு சென்று படித்தால், அவன் மேல் படிப்பையும் அங்கேயே தொடரலாம். இப்படி ஒரு குழப்பத்தை பவன் இதுவரை சந்தித்ததில்லை.

முருகனை விட்டால் பவனுக்கு வழிகாட்ட யாரும் இல்லை. முருகனோ, பரத்திடமே கேட்கும்படி கூறிவிட்டார். அவர் பவனை நான்கு கேள்விகளுக்கு விடையை யோசிக்கச் சொன்னார்:

1) செய்யப் பிடித்த வேலை என்ன?

2) எந்த வேலை நன்றாகச் செய்ய வரும்?

3) எந்த வேலைக்கு அதிக‌ தேவை இருக்கிறது?

4) எந்த வேலை செய்தால் அதிகச் சம்பள‌ம் கிடைக்கும்?

இந்த நான்கு விடைகளும் இணையும் புள்ளியே ஒருவரின் வாழ்க்கை லட்சியம், நோக்கம். இதை இகிகாய் (Ikigai) அல்லது ‘Purpose of Life’ என்று அழைப்பார்கள். ஒவ்வொரு மாணவனும் யோசித்துக் காண வேண்டிய விடைகள் இவை. [3]

அமெரிக்காவிலிருந்து வ‌ந்தபின், பரத் ஒரு நாள் பவனைத் தன் அலுவலகத்துக்கு வரச் சொல்லியிருந்தார். முருகன் எப்படி இருக்கிறார் என்று விசாரித்த பின் பவனைப் பற்றிக் கேட்டுத் தெரிந்து கொண்டார். e-பாஹா போட்டியில் பவன் அணி உருவாக்கிய மாதிரி வண்டியைப் பற்றியும் ஆர்வத்துடன் கேட்ட பிறகு, பரத் தன் அமெரிக்கப் பயணத்தைப் பற்றியும் அதன் முடிவுக்குக் காத்திருப்பதாகவும் கூறினார். கூடவே, அவனுக்கு EV-யில் வேலை செய்ய விருப்பமா என்றும் கேட்டார். பவன் யோசித்துச் சொல்வதாகப் பதில் அளித்தான். பவன் தன் மேல்படிப்பு குறித்த குழப்பத்தையும் எடுத்துச் சொன்னான். அதைக் கேட்ட பரத், பவன் வெளிப்படையாக இருந்ததற்கு முதலில் பாராட்டினார். அவரும் அவர் நிறுவனமும் என்றும் காலத்துக்கு ஏற்ற புதிய யுக்திகளைக் கற்றுக் கொள்வதை ஊக்குவிப்பதாகவும், வேலைக்குச் சேர்ந்த பின் அவர்கள் உதவியுடன் மேற்படிப்பு படித்துவிட்டுத் திரும்பலாம் என்றும் உறுதி அளித்தார்.

காவ்யாவை லிஃப்ட்டில் சந்தித்த பவன்!

ப‌ரத் கடைசியில் கூறிய ஒன்று, பவனுக்குச் சற்று வேடிக்கையாக இருந்தது. வேலைக்குச் சேர்ந்த பின் எதிர்பாராத விதமாக லிஃப்ட்டில் நுழையும்போது, யாராவது பவனைப் பார்த்து தன்னை அறிமுகம் செய்து கொண்டால் எப்படி பதிலுக்குப் பேச வேண்டும், என்ன பேச வேண்டும் என்று பரத் அறிவுரை கூறினார். கிடைக்கும் ஒரே நிமிடத்தில் கேட்பவர் மன‌தில் நிற்கும்படி நாம் செய்யும் அறிமுகத்தை பரத் `elevator speech’ என்று அழைத்தார்.

பரத்துடன் மீட்டிங்கை முடித்துவிட்டு வெளியே வந்த பவனுக்கு ஓர் ஆச்சரியம் காத்திருந்தது. சற்றும் எதிர்பாராதவிதமாக காவ்யா வந்துகொண்டிருந்தாள். என்ன பேசலாம் என்று யோசித்த பவனுக்கு ‘elevator speech’ கொடுக்க ஒரு நிமிடமே இருந்தது. பரத்தைப் பார்த்த பிறகு காவ்யாவிடம் அவரைப் பற்றியும் அவர்கள் சந்தித்ததையும் சொல்லலாம் என்று பவன் நினைத்திருந்தான். ஆனால் காவ்யா இங்கு வர என்ன காரணம்?

(தொடரும்)

* இந்தக் கட்டுரையில் வரும் கதாபாத்திரங்கள் அனைத்தும் கற்பனையே. இதில் கூறப்படும் கருத்துக்கள் அனைத்தும் இதனை எழுதியவர்களின் தனிப்பட்ட கருத்து.