இந்தியாவுக்கு வருமா டெஸ்லா?

கார்களில் CBU (Complete Built Up) மற்றும் CKD (Completely Knocked Down) என்று இரண்டு வகைகள் உண்டு. மொத்தமாக, ஒரு காராகவே இறக்குமதி செய்து கொண்டு வந்து, இங்கே ஓட்டுவது CBU. (ஹம்மர் CBU முறை). கியர், சேஸி, இன்ஜின் என்று சில முக்கியமான பாகங்களை மட்டும் இறக்குமதி செய்து இங்குள்ள ப்ளான்ட்டில் அசெம்பிள் செய்வது CKD. இதில் CBU முறையைவிட CKD–க்கு வரி குறைவு. 30%தான் இறக்குமதி வரி. இதற்கு அடுத்த முறைதான் SKD (Semi Knocked Down). குறைந்தபட்ச பாகங்களை மட்டும் இறக்குமதி செய்து பொருத்துவதுதான் இந்த SKD. இந்த முறையைக் கொண்டு வரத்தான் டெஸ்லா முயற்சி செய்கிறது. ஆனால் மத்திய அரசிடமிருந்து கிரீன் சிக்னல் வரவில்லை.