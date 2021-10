சாரி.. யாரிஸ் இனி இல்லை! | டைகூன் என்ன விலைக்கு வருது?

டைகூன் என்ன விலைக்கு வருது?



செல்ட்டோஸ், க்ரெட்டா, கிக்ஸ் போன்ற கார்களுக்குப் போட்டியாக, ஃபோக்ஸ்வாகன் – டைகூன் எஸ்யூவியைக் களமிறக்கியது. இந்தியா 2.0 புரொஜெக்ட் திட்டத்தின் கீழ் ரெடியாகிவரும் டைகூன், MQB-A0-IN ப்ளாட்ஃபார்மில் உற்பத்தியாவதால், பாறை போன்ற கட்டுமானம் கிடைக்கும். BS-6 நார்ம்ஸுக்காக டைகூனில் டீசலைக் கொண்டு வரப் போவதில்லை ஃபோக்ஸ்வாகன். 1.0லி மற்றும் 1.5 லி பெட்ரோல் இன்ஜினுடன் – மேனுவல், ஆட்டோமேட்டிக் என்று இரண்டு கியர்பாக்ஸ்களிலும் வரும் டைகூன் – Comfort Line (M & AT), HighLine (M & AT) , Topline (M & AT), Performance Line - (GT & GT Plus) என்று 4 வேரியன்ட்களில், 8 மாடல்களில் வருகிறது. இதன் எக்ஸ் ஷோரூம் விலையை அறிவித்துவிட்டது ஃபோக்ஸ்வாகன். இது முறையே 10.49, 12.79, 14.09, 14.56, 15.90 - (Performance Line GT & GT Plus : 14.99, 17.49) லட்சம் என இதன் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. முழுக்க லோக்கலைஸ் செய்யப்பட இருப்பதால், பராமரிப்பு விலை தங்கள் பழைய கார்கள் போல் இருக்காது என்கிறது ஃபோக்ஸ்வாகன்.