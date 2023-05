அதிகம் ரேஞ்ச் தரும் டாப் 10 எலெக்ட்ரிக் கார்கள்!

#7

ஹூண்டாய் அயனிக் 5 (Ionic 5)



WLTP ரேஞ்ச்: 481 கிமீ

ARAI ரேஞ்ச்: 631 கிமீ

ரியல் டைம் ரேஞ்ச்: சுமார் 400 கிமீ

பேட்டரி: 72.6kWh

பவர்: 217bhp

டார்க்: 350Nm

விலை: சுமார் 52 லட்சம்



ஒரு ஃப்யூச்சரிஸ்ட்டிக்கான காரைக் கொண்டு வந்து அசத்தியிருக்கிறது ஹூண்டாய். 2022–ன் World Car of the Year, World Car of the Design விருதுகளைப் பெற்ற அயனிக் 5–க்கு வாழ்த்துகள். கோனாவைத் தாண்டி அப்டேட் ஆக நினைப்பவர்களுக்கு இந்த அயனிக் 5 செம சாய்ஸாக இருக்கும். காரணம், இதன் Killer Price என்று சொல்வார்களே… அப்படிப்பட்ட ஒரு மலிவு விலை கன்டென்ட்தான் இந்த அயனிக் 5. சுமார் 50 லட்சத்துக்குள் (கியா EV6–யை ஒப்பிடும்போது மலிவு பாஸ்!) இப்படி ஒரு பெர்ஃபாமன்ஸ் எலெக்ட்ரிக் கார் என்பது சூப்பர். காரணம், கியா போல் இல்லாமல் இது லோக்கலாக அசெம்பிள் செய்யப்படுவது முக்கியக் காரணம்.

இதில் இருப்பது 72.6kWh லித்தியம் அயன் பேட்டரி பேக். இது EV6 போல ஆல்வீல் டிரைவ் மாடலில் கிடைக்கவில்லை. வெறும் ரியர் வீல் டிரைவ் மாடலில் மட்டும் வருகிறது அயனிக் 5. இந்த எலெக்ட்ரிக் மோட்டார் 217bhp பவரையும், 350 Nm டார்க்கையும் வெளிப்படுத்துகிறது. 0–100 கிமீ–யை வெறும் 7.6 விநாடிகளில் தொடும் இந்த அயனிக் 5. Walk Through கேபின், ஸ்லைடிங் சென்டர் கன்சோல், 12.3 இன்ச் டூயல் ஸ்க்ரீன், வென்டிலேட்டட் சீட்ஸ் என்று வசதிகளைத் தாண்டி, பிராக்டிக்காலிட்டியிலும் இது கலக்குகிறது. இதன் பூட் ஸ்பேஸ் 527 லிட்டர். இது தவிர பானெட்டிலும் ஒரு 57 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இதன் WLTP சைக்கிள் ரேஞ்ச் – 481 கிமீ. அட, அராயிலும் இது டெஸ்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 631 கிமீ. ரியல் டைமில் இந்த அயனிக் சுமார் 400 கிமீ ரேஞ்ச் தருகிறது என்று தகவல்.