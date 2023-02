Kia EV9: என்னது, லேண்ட்ரோவர் மாதிரி இருக்கு?

இந்த கான்செப்ட்டில் 3 வரிசை சீட் இருந்தது. 2–வது வரிசையை முழுவதுமாக மடித்து ஃப்ளாட் ஆக்கிக் கொள்ளலாம். இது அட்டானமஸ் டிரைவிங் வசதிகளுடன் வரலாம். அதுவும் லெவல்–3 என்று பேச்சு அடிபடுகிறது. இதில் OTA (Over the Air) மற்றும் FOD (Feature on Demand) கம்பேட்டிபிலிட்டி அப்டேட்களுடன் வரும். வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் தேவைக்கேற்ப இதைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம்.