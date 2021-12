எலெக்ட்ரிக் வாகனங்களுக்கு சார்ஜிங் பிரச்னை தீருமா..? வரப் போகுது 6,000 சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்கள்!

FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and EV) திட்டம் I மற்றும் II, மேலும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மார்ச் 31, 2024 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் மூலம் வாகன உதிரிபாக உற்பத்தியாளர்களுக்கு 8% முதல் 13% வரையிலும், EV உற்பத்தியாளர்களுக்கு 13% முதல் 18% வரையிலும் அரசாங்கம் நிதியுதவி வழங்குகிறது. இதன் மூலம் இந்தியாவில் ₹42,500 கோடி வரை முதலீடுகள் பெருகும். உதிரிபாகங்கள் மற்றும் பேட்டரிகள் உற்பத்தியை இது மேலும் துரிதப்படுத்த உதவும். கூடவே, சுமார் 7.5 லட்சம் புதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது!’’ என பாண்டே கூறினார்.