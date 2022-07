ஹூண்டாய் வென்யூ 2022 - ஏன் புத்திசாலி எஸ்யூவி?

அதுவும் DCT கியர்பாக்ஸ் என்றால், அந்த டிரைவிங் மோடுகளுக்கு ஏற்ப இதன் ஆம்பியன்ட் மாறுவது அற்புதம். சிட்டி மோடு என்றால் நீலம், எக்கோ மோடு என்றால் பச்சை… ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு என்றால் சிவப்பு என்று ரசனையாகச் செய்திருக்கிறார்கள். மேலும், டேஷ்போர்டு உள்ளே கூல் புளூ எனும் ஆம்பியன்ட் லைட்டிங் செட்அப் இரவு நேரத்தில் மன அமைதியைத் தரும்போல!



ஆங்! இதன் டிரைவர் சீட்டில் ஒரு ப்ரீமியத்தைத் தொடங்கி வைத்திருக்கிறது ஹூண்டாய். இது செக்மென்ட் ஃபர்ஸ்ட் வசதியும்கூட! டிரைவர் சீட்டுக்கு 4 வே அட்ஜஸ்ட்டபிள் பவர்டு சீட் கொடுத்திருக்கிறார்கள். குனிந்து லீவரையெல்லாம் பிடித்து இழுக்கத் தேவையில்லை. ஆனால் பக்கத்து சீட்டுக்கு லீவர்தான். நடுவே சென்டர் ஆர்ம் ரெஸ்ட் அற்புதம். உள்ளே க்ளைமேட் கன்ட்ரோல் ஏசி தாண்டி, ஏர் ப்யூரிஃபையரும் கொடுத்திருக்கிறார்கள். காரே கமகமவென மணந்தது. குட்டி எலெக்ட்ரானிக் சன்ரூஃப் வேறு, காரை வெளிச்சமாக்கியது. டே–நைட் IRVM கொடுத்திருந்தார்கள். அதிலேயே SOS, RSA (Road Side Assistance) என்று பல விஷயங்கள் வேறு!



இந்த ஸ்டீயரிங், க்ரெட்டாவில் இருக்கும் அதே D-Cut ஸ்டீயரிங் வீல்தான். இதற்கும் கியர் லீவருக்கும் லெதரெட் சுற்றப்பட்டிருந்தது. அட, வயர்லெஸ் சார்ஜிங் இல்லாமல் ஹூண்டாய் காரா! அதுவும் இருந்தது! சி டைப் சார்ஜிங், யுஎஸ்பி சார்ஜிங், 12V ஸாக்கெட் சார்ஜிங் என எல்லா போர்ட்களும் இருந்தன. வாட்டர் பாட்டில்கள் வைக்க அங்கங்கே ஹோல்டர்கள், க்ளோவ் பாக்ஸ், சென்டர் ஆர்ம்ரெஸ்ட்டிலும் இடவசதி, டோர் பாக்கெட்கள் என இடவசதியில் அருமை.



இந்த வென்யூவில் நான்… இல்லை… நீங்கள் மிஸ் செய்யப்போகும் ஒரே விஷயம் – சோனெட்டில் இருக்கும் வென்டிலேட்டட் சீட்ஸ் மட்டும்தான்.



எக்யூப்மென்ட் லிஸ்ட் மற்றும் பாதுகாப்பு வசதிகள்



வசதிகளில் முதல் படியாக, அந்த டிரைவர் பவர்டு சீட், எல்இடி ஹெட்லைட்ஸ்/டெயில் லைட்ஸ், டிஜிட்டல் மீட்டருக்குப் பிறகு, அந்த டச் ஸ்க்ரீன்தான் வியக்க வைக்கிறது. 8 இன்ச் டச் ஸ்க்ரீன் பயன்படுத்த அற்புதமாக இருக்கிறது. இதிலேயே இன்பில்ட் நேவிகேஷன் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இதில் ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ /ஆப்பிள் கார் ப்ளே தவிர்த்து, புதுப் புது வசதிகளும் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இதில் 60 வகையான வசதிகள் உண்டு. மேலும் சில ‘வாய்ஸ் எம்பட்’ வாய்ஸ் கமாண்ட் சிஸ்டம் உண்டு. I want to see the Sky… Pls on the Rear Defroster போன்ற சில கமாண்ட்கள்… தானாகவே வேலை நடக்கும்.



வென்யூ மனதைத் தொட்டது இதில். MLUI (Multi Language User Interface) –ல் நமது தமிழ்மொழியும் இருக்கிறது. நமது தமிழிலேயே எல்லாம் செய்து கொள்ளலாம். இன்டர்நேஷனலாக இரண்டு உலக மொழிகளும் கொடுத்திருக்கிறார்கள்.