Summer Camp: ஜாலியா கார் வரையலாம்; கார் டிசைனர் ஆகலாம்; கார் ஓட்டலாம்!

போன வொர்க்ஷாப்பில் 7 வயதான சிறுவன், ‛ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்’ படத்தில் வரும் செவர்லே கமேரோ காரை, வொர்க்ஷாப்பில் கலந்துகொண்ட நான்காவது நாளில் நாலே நிமிஷத்தில் வரைந்து காட்டி அப்ளாஸ் அள்ளினான். இது மாணவர்களுக்கு ஆட்டோமொபைலில், ஓவியத்தில் எவ்வளவு ஆர்வம் இருக்கிறது என்பது புரிய வைத்தது.

இன்ஜினீயர்களுக்கு மட்டுமில்லை; இனிய உள்ளம் கொண்ட மாணவர்களுக்கான இந்த வொர்க்ஷாப், உங்கள் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்துக்கு நிச்சயம் ஒரு கதவைத் திறக்கும்.

Date: July 3, 4, 9, 10 and 11

Time: 08.00 AM to 10.00 AM

To Register, Click here: http://bit.ly/MV_CDW_Summer