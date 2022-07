கொண்டாட்டமாக மாறிய கார் டிசைன் ஒர்க் ஷாப்!

ஒரு கார் டிசைனருக்குப் பொறியியல் அறிவு எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ, அதே அளவுக்கு, கற்பனாசக்தியும், மனக்கண்ணில் பார்ப்பதை காகிதத்திலோ கணினியிலோ வரையும் ஆற்றலும் முக்கியம். அந்த ஆற்றல் சிறுவயதில் எல்லோருக்கும் இயற்கையாகவே இருக்கும். அதைச் சரியான வழியில் ஒருங்கிணைத்து மடை மாற்றும் வேலையைச் செய்தாலே போதும் குழந்தைகளுக்குள்ளே இருக்கும் ஓவியன் வெளியே வந்துவிடுவான். அதனால், முதலில் நேர்கோடுகள், வட்டங்கள் மற்றும் அரைவட்டக் கோடுகள் ஆகியவற்றைத் தங்குதடை இல்லாமல் வரைய, அதாவது uninterupted flow of lines வரைய மாணவர்கள் பயிற்சி எடுத்தார்கள்.



அதன்பிறகு Two Dimensional Perspective, Three Dimensional Perspective, Golden Ratio... என ஓவியக்கலைக்கான அடிப்படைகளை மாணவர்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள். அதன்பிறகு காரின் வீல்களை எப்படி ஆறே ஸ்டெப்பில் கச்சிதமாக வரைவது என்று தெரிந்துகொண்டு வரைந்து பார்த்தார்கள். அதன்பின் இது போன்ற பல Ruleகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு காரை வெவ்வேறு கோணங்களில் வரைந்து பார்த்தார்கள்.