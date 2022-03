"பைக் ஆண்களுக்கு மட்டுமானது இல்லை, எங்களுக்குமானது தான்", International Women's Day Meet 2k22!

மார்ச் 6-ம் நாள் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய சன் ப்ளாசாவில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது நிகழ்வு. மொத்தம் 17 விருதாளர்கள், ஆட்டோமொபைல் ஷோரூமில் தலைமைப் பொறுப்பில் இருக்கும் பெண்கள் முதல் தங்கள் வீடுகளை அழகாக்கும் ஹோம் மேக்கர்கள் வரை பலரும் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு விருது பெற்றுக் கொண்டார்கள். Most Inspiring Women, Most Inspiring Biker Women, Most Inspiring Social Biker Women, Emerging Biker Women, Emerging Girl Racer என ஒவ்வொரு விருதாளருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் அவர்களைக் கவுரவிக்கும் விதமாக விருதுகள் கொடுக்கப்பட்டது. இந்த விருது வழங்கும் விழாவிற்குச் சென்னையில் இருக்கும் சில பைக்கர்ஸ் குழுக்களுக்கும் அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். பைக்கர்களுக்கான உடையோடு அவர்களும் விழாவில் கலந்து கொள்ளக் களைகட்டியது பைக்கிங் கம்யூனிட்டியில் இருக்கும் பெண்களைக் கவுரவிக்கும் விருது விழா.

விருது பெற்ற பெண்கள்: