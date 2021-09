மதிப்புக்குரிய வாசகப் பெருமக்களே!

அடுத்த மாதம்தான் தீபாவளி. ஆனால் கார் மற்றும் பைக் ஆர்வலர்களுக்கு இந்த மாதமே தீபாவளி பிறந்துவிட்டது. மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி 700, ஹோண்டா நியூ அமேஸ், ஃபோக்ஸ்வாகன் டைகூன், ஹூண்டாய் ஐ20 N-Line, டாடா டிகோர் EV, எம்ஜி ஆஸ்ட்டர், ஃபோர்டு ஃபிகோ ஆகியவற்றோடு ராயல் என்ஃபீல்டு க்ளாஸிக் 350, யமஹா FZ-X மற்றும் ஹோண்டா CB200X என்று புதிய வரவுகள் வரிசை கட்ட ஆரம்பித்துவிட்டன. இந்தப் பட்டியலில் மேலும் பல வாகனங்கள் இடம்பெறக் கூடும். தீபாவளி மேலும் களை கட்டக் கூடும்.



கடந்த மாதம் மோட்டார் விகடன் நடத்திய இரண்டு பயிலரங்கங்களுமே பங்கேற்பாளர்களை வெகுவாகக் கவந்தன. கிராஃபிக் டிசைன் மற்றும் லோகோ கிரியேஷன் பற்றிய வொர்க்‌ஷாப்பில் வெளிநாடுகளில் வாழும் நம் வாசகர்கள் துவங்கி, நம் நாட்டில் பள்ளி செல்லும் சிறுவர் சிறுமியர் வரை கலந்து கொண்டு பயிலரங்கத்தை நடத்திய சத்தியசீலனைக் கேள்விக்கணைகளால் துளைத்தெடுத்தனர். இன்னொருபுறம் Reimaging Mobility for the Future ஒர்க்‌ஷாப்பில் ஏராளமான கல்லூரி மாணவர்களும், தொழில்முறை வல்லுனர்களும் கலந்துகொண்டு விரிவாக விவாதம் செய்தார்கள். இந்தப் பயிலரங்கத்தை டாக்டர் சங்கர் வேணுகோபாலும், ராமச்சந்திரனும் பாங்குடன் நடத்தியவிதம் அனைவரையும் கவர்ந்தது.



இதன் தொடர்ச்சியாக அக்டோபர் மாதம் Innovation and Design Thinking for Mobility Engineers என்ற தலைப்பில் ஒரு பயிலரங்கத்துக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். இந்த ஒர்க்‌ஷாப்பை டாக்டர் சங்கர் வேணுகோபாலுடன் இணைந்து Innovation Coach and Entrepreneur என்று அறியப்படும் சயந்தன் முகர்ஜி நடத்த இருக்கிறார்.



இதில் தாங்கள் கலந்து கொள்வதுடன், இந்தத் துறை மீது ஆர்வம் கொண்ட தங்கள் நண்பர்களையும் கலந்துகொள்ள ஊக்கப்படுத்துங்கள்.



நன்றி!



ஆசிரியர்