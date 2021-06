Motorsports: ஸ்கூல் டிராப் அவுட் முதல் இன்ஜினியரிங் வரை... எல்லோருக்குமே இங்கே வேலை கிடைக்கும்!

உதாரணத்துக்கு, ஒரு சினிமாவை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். நடிகர்கள், இயக்குநர், உதவி இயக்குநர்கள், ஒளிப்பதிவாளர், எடிட்டிங், டிரைவிங், கேட்டரிங், சண்டை, நடனம் என்று எத்தனை பேர் ‛Behind the Scenes’-ல் வேலை பார்ப்பார்கள். அதேபோல்தான் ஒரு பைக் ரேஸ் நடந்தால், இத்தனை கோர்ஸ் படித்தவர்களும் அனுபவசாலிகளும் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள். நீங்கள் ஒரு ரேஸ் ஆர்வலர் என்றால், இருங்காட்டுக்கோட்டைக்கோ கோவை கரி மோட்டார்ஸுக்கோ சென்று பாருங்கள். ரைடர்களைத் தவிர ஏகப்பட்ட பேர் சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருப்பார்கள்.

இப்படி எல்லாவற்றுக்கும் இந்த ஜூன் மாதம் 26 - 27 தேதிகளில் நடக்கும் இந்த வொர்க்ஷாப்பில் பதில் இருக்கிறது. அதாவது - என்டர்டெய்ன்மென்ட், எக்ஸைட்மென்ட், வேலை வாய்ப்பு என அனைத்துக்கும் ஆல் கேரன்ட்டி உண்டு இந்த வொர்க்ஷாப்பில்!

Date: 26 & 27 June 2021

Time: 8.00 am to 10.00 am

To register, visit: http://bit.ly/MV_CRA_Racing