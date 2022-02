Motorsports Workshop: உங்களின் ஆர்வம் ஒன்றே போதும், இதில் ஜொலிக்க... இன்றே முன்பதிவு செய்யுங்கள்!

இந்தக் கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்லவும், வழிக்காட்டவும் CRA Motor Sports உடன் இணைந்து மோட்டார் விகடன் ஆன்லைன் வாயிலாக ஒரு பயிலரங்கை நடத்த இருக்கிறது. இதில் Design concepts of Design Concepts of motorcycles, Preparing racing machines, Careers in motorsports ஆகியவை குறித்தும் விவாதிக்கப்படும்.