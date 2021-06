முதலைத் தோல் சீட்டுடன் மாட்டிய ரோல்ஸ் ராய்ஸ்... வாகனத்தை கஸ்டைமைஸ் செய்யும்போது கவனிக்க வேண்டியவை!

ரஷ்யாவிலிருந்து அந்த கார் இத்தாலிக்கு இறக்குமதி ஆனபோது பிடிபட்டிருக்கிறது. ரோம் நகரில் உள்ள மிகப்பெரிய ப்ரீமியம் கார் ஷோரூமுக்கு அது மறுவிற்பனைக்காக வந்த கார் என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது. இதுவரை ரோல்ஸ்ராய்ஸ் நிறுவன கார்கள், உலகம் முழுதும் வெரைட்டியாக கஸ்டமைசேஷன் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், முதலைத் தோல் சீட் கொண்ட ஒரு சொகுசு கார் இப்போதுதான் ரிப்போர்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்கிறார்கள்.

உலகளவில் முதலைகள் என்பது - அழிந்து வரும், பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய உயிரினங்கள் வகையறாவில் வரும் விலங்கினம். வாஷிங்டனில் உள்ள (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild) CITES என்றொரு அமைப்புக்குக் கீழ் உள்ள 160 நாடுகளுக்கு மட்டுமே முதலைத் தோல் ஏற்றுமதிக்கு அனுமதி உண்டு. இதற்கும் CITES-ன் சான்றிதழ் தேவை.

அதை விடுங்க… நாம் எல்லோருக்குமே நமது வாகனத்தை நமக்குப் பிடித்ததுபோல் கஸ்டமைஸ் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கும். நம் ஊரில் உங்கள் வாகனங்களை மாடிஃபிடிகேஷன் செய்யும்போது, இந்த 8 விஷயங்களைக் கவனிங்க!