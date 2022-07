மின்சார வாகனத்துறையில் புதிய போக்குகள்!

அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் வளர்ந்து வரும் ஒரு போக்கு, தங்கள் பொருளை வாடிக்கையாளர்களே பழுது பார்த்துக் கொள்ளும் உரிமை (Right to repair). இது க‌ணினி, கைபேசி போன்ற‌ நுகர்வோர் மின்னணுச் சாதனங்களில் பிரபலமாகி வருகிறது. அமெரிக்காவின் சில மாகாணங்களில் நீதிமன்றம் வாகனத்துறையிலும் யோசிக்கும்படியான தீர்ப்புகளை வழங்கியுள்ளது. அதன்படி வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் மென்பொருள் அந்த ஒரு நிறுவனத்தின் தனியுரிமையாக (Proprietary) இல்லாமல் அனைவரும் அணுகும்படியான, பழுதுபார்க்கும்படியான‌ பொது உடைமையாக (Open source) இருக்க வேண்டும் என்பதே!



இதை நடைமுறைப்படுத்துவது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல. வாடிக்கையாளர்கள், தங்கள் வாகனத்தை தாங்களே பழுதுபார்த்தால் அதில் ஆபத்து எதுவும் இல்லாமல் பாதுகாப்பான முறையில் செய்ய வேண்டும். அதற்குத் தேவையான பயிற்சியை வாகனம் தயாரிக்கும் நிறுவனம் கொடுக்க வேண்டும். இந்த ஒரு போக்கு, இந்தியாவில் வர பல காலம் ஆகும், வராமலே போகலாம் என்று பரத் கருதினார்.



நிலைத்த‌ன்மையுடன் EV தயாரிப்பது



பரத், தன் அணியினருடன் நிலைத் தன்மையுடன் எப்படி EV தயாரிக்கலாம் என்று பலமுறை கலந்தாலோச‌னை நடத்தினார். அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட 3 பரிமாணங்கள் 1)-எரிபொருளில் இறக்குமதியை நம்பாமல் இந்தியா தன்னிறைவை அடைவது. 2)-தரமான சாலை சார்ந்த அடிப்படை வசதி. 3) - சாலை விபத்துக்கள் நடக்காமல் தடுப்பது.



தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி எப்படி இந்த மூன்று இலக்குகளை அடையலாம் என்று யோசித்தபோது, பரத்தின் அணியில் இருந்த பவன் சமீபத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு பற்றி நினைவுபடுத்தினான். Society of Automotive Engineers (SAE) India நடத்திய ஒரு நிகழ்வில் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தலைமை தாங்கினார். பரத்தும் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். அமைச்சர் பேசியபோது, EV இந்தியாவில் பிரபலமாக பல யோச‌னைகள் கூறினார்.



அதன்படி ஒரு வருடத்தில் EVக்கள் இன்ஜின் மூலம் ஓடும் வாகனங்களின் விலைக்கு வந்துவிடும் என்று அமைச்சர் தன் எதிர்பார்ப்பை, கனவை விளக்கினார். அதற்கு அவர் பல யோச‌னைகளையும் கூறினார். அவற்றில் முடிந்தவற்றைத் தாங்களும் முயற்சி செய்யலாமே என்று பவன் கூறியது பரத்திற்குச் சரியாகவே பட்டது. அமைச்சர் கூறிய சில யோச‌னைகள் இவை:



 எத்தனால், மெத்தனால், Bio-CNG, LNG, Hydrogen போன்ற விலை அதிகம் இல்லாத, மாசுபடுத்தாத உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் மாற்று எரிபொருட்கள் மீது கவனம் செலுத்துவது.



 போக்குவரத்துக்குப் பயன்படும் எரிபொருட்கள், அவை உருவாக்கும் ஆற்றல், சக்தியை அவற்றின் ஆயுள் காலம் முழுவதும் ஆய்வு செய்வது: ‍ அவை தயாரிக்கப்படும் வழிகளில் தொடங்கி அவை பயன்படுத்தப்படும் இடம், அவற்றின் உமிழ்வு வரை, ஒவ்வொரு இடத்திலும் அவற்றின் கார்பன் உமிழ்வை (Carbon emission) கணக்கில் கொள்ள வேண்டும், நாளடைவில் குறைக்க வேண்டும்.



 ISRO, DRDO, IITs, ARAI போன்ற ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களுடன் சேர்ந்து கூட்டு முயற்சியாக அலுமினிய‌ம், ஜின்க், ஸோடியம் போன்ற நிலைத் தன்மையான, மலிவான, நீண்ட ஆயுள் கொண்ட‌, திறன் கொண்டுள்ள‌ பேட்டரி தயாரிக்கும் பொருட்களில் ஆராய்ச்சி.



 எத்தனால், Bio-CNG போன்ற ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எரிபொருளில் ஓடும் flex-fuel engineகளை அறிமுகப்படுத்துவதால் மாசுபாடு குறையும். நம் நாட்டில் வேளாண்மை, விவசாயத் துறைகளின் வலிமையைப் பயன்படுத்தி எத்தனால் போன்ற மாற்று எரிபொருட்களைப் பிர‌பலப்படுத்தலாம்.



 இந்தியாவில் சாலை வழி அடிப்படை வசதிகளை உலகத்தரம் ஆக்குவது.



 தொழில்நுட்பங்கள் கொண்டு மின்சாரம் மூலம் ஓடும், அதிக செல வில்லாத பலரும் பயணம் செய்யும் போக்குவரத்து வழிகளை உருவாக்குவது.



இது போன்ற முயற்சிகள் எடுப்பதால்தான், நாம் கார்பன் உமிழ்வில் பூஜ்ய நிலையை அடைய முடியும்.



போக்குவரத்து, வாகனத் துறைகளில் செயற்கை நுண்ணறிவின் (artificial intelligence – AI) பயன்பாட்டைப் பற்றியும் அமைச்சர் கட்கரி விவ‌ரமாகப் பேசினார். நம் நாட்டின் இன்றைய தேவை இதைப் பயன்படுத்தி சாலைகளின் பாதுகாப்பை அதிகரிப்பதே! AI பயன்படுத்துவதால் மனிதக் குறுக்கீடு நீக்கப்பட்டு பிழைகளும் குறையும். விபத்துக்கள் எதனால், எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் ஏற்படுகின்றன என்று ஆராய்ந்து அவற்றை முன்னதாகவே தடுக்கும் முயற்சிகள் எடுக்கலாம்.



அரசும் சோதனை அடிப்படையில் சில நகரங்களில், நெடுஞ்சாலைகளில் போக்குவரத்தை மேற்பார்வையிடும் AI பயன்பாட்டை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது நாளடைவில் நாடு முழுவதும் மற்ற நகரங்களிலும் நெடுஞ்சாலைகளிலும் செயல்படுத்தப்படும் என்று அமைச்சர் கூறினார்.



புதிய தொழில்நுட்பங்களின் பயன்பாடு



டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்கள் பல வாகனத்துறையில் இன்று பயன்படுத்தப் படுகின்றன. மைக்ரோசாஃப்ட்டின் Holo lens மூலம் வாகன ஓட்டுனர் கண்ணாடியை அணிந்து கொண்டு வாகனம் செல்ல வேண்டிய பாதையைப் பார்க்கலாம் (augmented reality). டொயோட்டா, நிஸான் போன்ற நிறுவனங்கள் தங்கள் showroomகளை Metaverse மூலம் டிஜிட்டல் உலகத்தில் உருவாக்கியுள்ளனர். இதனால் அவர்களின் வாடிக்கையாளர்களிடம் நேரடியாகத் தொடர்பு கொண்டு அவர்களின் விருப்பத்தை அறியலாம். ஃபோர்டு நிறுவனம் தன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆயுள் காலம் முழுவதும் IoT இலவசமாகக் கொடுக்கிறது. தானாக மனித உதவி இல்லாமல் ஓடும் வாகனங்களின் Level 2 autonomy இன்று பல வாகனங்களில் பொருத்தப்படுகிறது. சில வாகனங்களில் Level 3 அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.



மின்சார வாகனத் துறையில் இந்தப் புது ஏற்பாடுகள் அனைத்தையும் ஊட‌கங்கள், தன் தொழில்துறைத் தொடர்புகள், நண்பர்கள் மூலம் தெரிந்துகொண்ட பரத் அவை ஒவ்வொன்றின் தாக்கமும் என்ன, அவற்றை எப்படிச் சமாளிக்கலாம், எப்படி தங்களுக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்தலாம் என்று தெளிவாக இருந்தார். மூத்த அதிகாரிகள் மற்றும் தன் நிர்வாகம் கேட்கும் அனைத்துக் கேள்விகளுக்கும் பதில் அளித்து விடலாம் என்று நம்பிக்கையாக இருந்தார். போர்டு ரூமுக்குள் நுழைந்த பரத், அனைவரும் தயாராக இருப்பதைப் பார்த்துச் சற்று ஆச்சரியமடைந்தார். தான் முதலில் கொடுக்கவிருக்கும் பேச்சைக் கொடுக்கத் தயார் ஆனார்.