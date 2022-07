உலகின் அதிவேகமான டாப்–10 ஹைப்பர் கார்கள்

சி ஜிங்கர் 21 சி (zinger 21c) :

மற்ற கார்களில் இருந்து வித்தியாசப்பட்டு, இந்த மில்லினியல் டிசைனுக்காகவே ரெடி செய்யப்பட்ட பக்கா ஹைப்பர் கார்தான் C zinger 21c. லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரத்தைச் சேர்ந்த C zinger தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் இந்த 21c கார், ஒரு ஹைபிரிட் ஹைப்பர் கார். மின்சாரம் மற்றும் எரிபொருள் இரண்டிலுமே இயங்கக் கூடியது இந்த C zinger 21c. இதைப் பார்த்து ஆட்டோமொபைல் விரும்பிகள் வியப்பதற்குக் காரணம், இதிலிருக்கும் 800 எலெக்ட்ரிக் சிஸ்டம், சில ஃபார்முலா–1 கார்களுக்கு நெருக்கமாக இருப்பவை. உலகின் அதிவேகமான ஜெட் விமானத்தை இன்ஸ்பயர் செய்து இதை டிசைன் செய்திருக்கிறார்கள். இந்தத் தயாரிப்புக்குப் பெயர் Human AI Production System. இதன் ஏரோ டைனமிக் ஸ்டெபிலிட்டி வேற லெவல். இதன் அதிகபட்ச வேகம் 432 கிமீ என்று பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், ஒரு உண்மையை ஒப்புக் கொள்கிறது சி ஜிங்கர். எலெக்ட்ரிக் மோடில் இந்த டாப் ஸ்பீடை அடைவது சாத்தியம் இல்லை. அதற்காக எலெக்ட்ரிக்கைச் சும்மா சொல்லிவிட முடியாது. சில ட்ரிப்பிள் டிஜிட் வேகங்களில் எலெக்ட்ரிக்கில் மட்டுமே ஓடுமாம். இது ஒரு ஆல்வீல் டிரைவ் கார் என்பது இன்னொரு ஸ்பெஷல்!