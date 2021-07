‘‘முதலைகள் வாழும் ஆற்றில்... மாதக்கணக்கில் காத்திருந்தேன்!’’

‘‘இந்தப் படம் இந்த விருதைப் பெறும் என்று நான் நிச்சயம் நம்பினேன். காரணம், இதற்கான உழைப்பு அப்படி. மாதக்கணக்கில், மணிக்கணக்கில் தூங்காமல் காத்திருந்து இந்தப் படத்தை எடுத்தேன். இதில் 4 விஷயங்கள்தான் என் டார்கெட். ஆகாயம், தண்ணீர், பிரபஞ்சத்தில் வாழும் ஓர் அரிய உயிரினம், அந்த சப்ஜெக்ட் நம்மை நோக்கி வருவது – இந்த 4 ஃப்ரேம்களும்தான் இன்டநேர்ஷனல் அவார்டு வாங்க உதவின. நீங்கள் நன்றாகக் கவனித்தால், அந்த ஒரங்குட்டான் நம்மிடம் ஏதோ சொல்ல வருவதுபோலவே இருக்கும். நிஜம்தான்; அந்த பாமாயில் மரங்கள்தான் அவற்றின் இருப்பிடம். அவை மனிதர்களின் விளைச்சலுக்காக அழியப் போகின்றன; ‘இனி நான் எங்கே போவேன்’ என்பதை அந்தக் குரங்கு நம்மிடம் சொல்ல வருவதுபோலவே இருக்கும்! The world goes upside down... இதுதான் அதன் அர்த்தம்!’’ என்று விருது வென்ற சந்தோஷத்திலும் வருத்தப்பட்டார் தாமஸ் விஜயன்.



கேரளாவைச் சேர்ந்த தாமஸ் விஜயனுக்கு, ரத்தத்திலேயே புகைப்பட ஆர்வம் ஊறிப் போயிருந்தது. காரணம், அவர் சகோதரர்கள் இருவருமே புகைப்பட நிபுணர்கள். சிங்கம், புலி, சிறுத்தை போன்ற காட்டு விலங்குகளைப் படம் பிடிக்கும் ஆர்வம் இருந்ததாலேயே ‘Cat Brothers’ என்ற பெயர் அவர்களுக்கு உண்டாம்.



பள்ளிப் பருவத்தில் தன் வீட்டுக்குப் பக்கத்தில் உள்ள ரங்கனதிட்டு பறவைகள் சரணாலயத்தில் தனது ஃபிலிம் கேமராவை வைத்துப் படமெடுப்பாராம் தாமஸ் விஜயன். ‘‘என் பாக்கெட் மணியெல்லாம் ஃபிலிம் ரோல் வாங்குவதிலேயே காலியாகிவிடும்’’ எனும் தாமஸ் விஜயன்தான் இப்போது, Nikon கேமரா நிறுவனத்துக்கான பிராண்ட் அம்பாஸடர்.



இன்நேர்ஷனல் போட்டோகிராபி அவார்டு பெற்ற கையோடு கனடாவுக்குப் போனவரை ஸ்கைப்பில் பிடித்து ஒரு க்விக் சாட் செய்தோம். ‘‘ஒரங்குட்டான் போட்டோ கதையை ஷார்ட்டாகச் சொல்லுங்களேன்’’ என்றோம்.