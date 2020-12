இனி 24 மணி நேரமும் இயங்கும் ஆர்.டி.ஜி.எஸ் சேவை... நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை என்ன? #RTGS

இது நேரடியாகச் சென்று பரிவர்தனை செய்யும் தேவையை நீக்கியது. பரிவர்த்தனையில் ஏதேனும் பிரச்னை ஏற்பட்டால், மின்னணு தரவுகளை நீதிமன்றத்தில் சான்றாகச் சமர்பிக்கலாம்.

இந்தச் சட்டம் அமலுக்கு வந்தவுடன் ரிசர்வ் வங்கியின் அங்கமான வங்கி மேம்பாடு மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (The Institute for Development & Research In Banking ) மின்னணு பணப் பரிவர்த்தனைகளில் உள்ள சாத்தியக்கூறுகளைப் பற்றி ஆராய்ந்தது. 2002-ல் ஆர்.டி.ஜி.எஸ் சேவையைக் கட்டமைக்கும் பொறுப்பை டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் மற்றும் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த லாஜிகா நிறுவனத்திடம் ரிசர்வ் வங்கி வழங்கியது.