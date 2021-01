பட்ஜெட் 2021: தொழில் துறை எதிர்பார்ப்புகள்! - தொழில் வளர்ச்சிக்கு என்னென்ன தேவை?

கோவை மாவட்ட சிறு தொழில்கள் சங்கத் (கொடிசியா) தலைவர் ரமேஷ் பாபு சொன்னதாவது...



“மூலப்பொருள்கள் விலை உயர்வுதான் சிக்கலாக இருக்கிறது. இதனால் பழைய பணி மூலதனம் (Working Capital) பத்தாது. இப்போதிருக்கும் 20% பணி மூலதனத்தை 40 சதவிகிதமாக உயர்த்த வேண்டும். அதை வங்கிகள் மூலம் உடனடியாக அமல்படுத்தினால் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பொதுத்துறை நிறுவனங்களிடமிருந்து பணம் வருவதில் தாமதமாகிறது. அதை விரைந்து கொடுக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.



கோவை விமான நிலையம் விரிவாக்கத்துக்கு நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. அந்தப் பணிகள் முடிந்தவுடன், விமான நிலையத்தை விரைவாக விரிவாக்கம் செய்து கொடுக்க வேண்டும். மேலும், ரிங் ரோடு அமைப்பது போன்ற உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும். கோவை, சேலம் பகுதிகளை மத்திய அரசு தொழில் துறை காரிடர் (Industrial corridor) என அறிவிக்க வேண்டும். வருமானவரி செலுத்துவதில் சலுகைகள் அல்லது கூடுதல் அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும். இது தொடர்பாக மத்திய அரசுக்கும் எங்களது கோரிக்கைகளை அனுப்பியுள்ளோம்” என்றார்.



தென்னிந்திய பஞ்சாலைகள் சங்க (சைமா) பொதுச்செயலாளர் செல்வராஜு சொன்னதாவது...



“ஏற்றுமதியில் இரண்டுவிதமான வரிகள் உள்ளன. இதனால் போட்டியில் ஸ்திரதன்மை இல்லை. அந்த வரிகளை எல்லாம் திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுள்ளோம். இதையடுத்து, இந்த ஜனவரியிலிருந்து RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Export Product) புதிய திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. அதற்கு உரிய நிதி ஒதுக்கி அனைத்து ஜவுளிப் பொருள் ஏற்றுமதிக்கான வரியை திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டும்.



தற்போது ஒட்டுமொத்த ஜவளித்துறையும் ஸ்தம்பித்துள்ளது. 2016-ம் ஆண்டு தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு நிதிக்கு ரூ.17,822 கோடி ஒதுக்கினர். அவற்றில் ரூ.2,500 கோடிதான் பெறப்பட்டுள்ளது. பழைய திட்டங்களுக்கே ரூ.12,000 கோடி பாக்கி இருக்கிறது. இதனால், மானியம் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. பயங்கர நிதிச்சுமை நிலவுகிறது. எனவே, தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு நிதிக்கு நிலுவையில் உள்ள தொகை ஒதுக்க வேண்டும்.



உலககில் பருத்தி விளைவதில் 35% நம்மிடமே இருக்கிறது. ஆனால், நம் உற்பத்தித் திறன் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது. ஆஸ்திரேலியா, பிரேசில், சீனா போன்ற நாடுகள் அதிகளவு பருத்தி உற்பத்தி செய்கின்றன. கடந்த எட்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பருத்தி அபிவிருத்திக்கு என்று தனித் திட்டங்கள் இல்லை. எனவே, தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்த பெரிய அளவில் நிதி ஒதுக்கித் தர வேண்டும்” என்றார்.