நிர்மலா சீதாராமன் சொன்ன`100 ஆண்டுகளில் பார்த்திராத பட்ஜெட்!' - 10 முக்கிய அம்சங்கள் #UnionBudget2021

சில வாரங்களுக்கு முன்பு மத்திய பட்ஜெட் குறித்து பேசிய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், ``இதற்கு முன்பு யாரும் பார்த்திராத பட்ஜெட்டை தயாரிக்க முடியும் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. இதுபோல், ஒரு பெருந்தொற்றுக்குப் பிறகு, தயாரிக்கப்படும் பட்ஜெட்டை கடந்த 100 ஆண்டுக் கால இந்தியா பார்த்திருக்காது." எனத் தெரிவித்திருந்தார். இதையடுத்து பட்ஜெட் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்தது. `budget like never before' என்பது இந்த பட்ஜெட்டைக் குறிப்பிடும் முக்கியமான வாசகமாகவும் ஆனது. இதுவரை இந்தியா பார்த்திராத சூழ்நிலையில் தாக்கலாகும் பட்ஜெட் என்றாலும், வரலாற்றில் குறிப்பிடும் அளவுக்கான பட்ஜெட்டா இது என்பதை உங்களின் முடிவுக்கே விட்டுவிடுகிறோம். இந்த `வரலாற்று சிறப்புமிக்க(!)' பட்ஜெட்டின் 10 முக்கிய சிறப்பம்சங்களைக் காண்போம்.