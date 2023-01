பணி இடங்களில் மோசமான பாஸ்களை எதிர்கொண்டு முன்னேற்றம் காண்பது எப்படி?

கோவிட்-19-க்குமுன் தினமும் அலுவலகத்துக்குச் சென்று வேலை பார்த்தபோதும் சரி, கோவிட்-19-க்குப் பின் வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம் என வீட்டில் இருந்து வேலை பார்த்தபோதும் சரி, பாஸ் மற்றும் சக பணியாளர்களால் பெண் ஊழியர்கள் பாடாய்ப்படுத்தப்படுகின்றனர். பாஸுடன் இருக்கும் இணக்கம் அல்லாத சூழலையும், சக பணியாளர்களிடம் இருக்கும் கோபத்தையும் அவர்களால் அவ்வளவு சுலபமாகக் கடந்து போய்விட முடியாது. அதனால் ஏற்படும் அவஸ்தையை யாரிடமும் பகிர முடியாமல் மனதுக்குள் புதைத்து நொந்துபோகும் பெண்கள் நிறைய பேர்.



இப்படி பாஸ்கள் மற்றும் சக பணியாளர் களால் உருவாக்கும் அழுத்தத்தால் மனமொடிந்து போகாமல், ஒரு பெண்ணாக வெற்றிகரமாகப் பணிபுரிவது எப்படி, இப்படிப்பட்டவர்கள் இடையே பணிபுரிந்து கரியரில் முன்னேற்றம் காண்பது எப்படி என்பதைச் சொல்லும் ‘ஹவ் டு வொர்க் வித் அவுட் லூசிங் யுவர் மைண்ட் (How to Work Without Losing Your Mind)’ என்கிற புத்தகத்தைதான் நாம் இந்த வாரம் பார்க்கப்போகிறோம். கேட் செவில்லா எனும் பெண்மணி எழுதிய இந்தப் புத்தகம், இது மாதிரியான பிரச்னைகளில் இருந்து பெண்கள் மீண்டுவருவதற்கான நடைமுறைகளைத் தெளிவாக எடுத்துச் சொல்கிறது.