முடிவு எடுப்பதில் தயக்கமா..? அச்சம் தவிர்... உடனே குதி!

‘என்ன இது, முன்பின் தெரியாத விஷயத்தில் குதிக்கச் சொல்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் கேட்கலாம். ‘ரொம்ப பயமா இருக்கிறதே!’ என்றுகூட நீங்கள் சொல்லலாம். ‘‘தலைகீழாக மாற்றத் துணியும் எந்த முயற்சியும் நிச்சயம் பயமுறுத்துவதாகத்தான் இருக்கும் என்பதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை. அதுதான் உண்மையும்கூட. ஆனால், அந்த பயத்தையும் தாண்டி உங்களுடைய தைரிய உணர்வு (Gut) அதில் ஈடுபடச்சொல்கிறது எனில், அந்தப் புதிய காரியத்தில் கண்ணுக்குப் புலப்படாத மிகப் பெரிய வெற்றி உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது என்று அர்த்தம். இது நிச்சயம் நடக்கும் என்று பந்தயம்கூட கட்டலாம். உங்களுடைய உள்ளுணர்வு, ‘இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்க சரியான தருணம் என்று சொல்கிறது என்றால், அதைச் செய்யுங்கள்’’ என்று சொல்கிறது இந்த வாரம் பார்க்க இருக்கும் புத்தகம் (Jump: Dare to Do What Scares You in Business and Life).



வாழ்க்கையை மாற்றியமைக்கும்...



வாழ்க்கையைத் தலைகீழாக மாற்றி அமைக்கும் முடிவுகளை எடுக்கத் தயங்கு கிறீர்களா? பின்வரும் கேள்விகளை நீங்களே உங்களிடம் கேட்டுக் கொள்ளுங்கள். ‘நீங்கள் இன்றைக்கு இருக்கும் நிலைக்கு எப்படி வந்தீர்கள், இப்போதுள்ள இந்த நிலைக்கு நீங்கள் வர முடிவெடுத்தபோது, உங்கள் கை, கால்கள் நடுங்கி இருக்குமே, நெஞ்சு படபடத்து, உள்ளங்கை வேர்த்திருக்குமே! அப்போதெல்லாம் துணிந்து முடிவெடுத்த நீங்கள், இப்போது ஏன் எடுக்கத் தயங்குகிறீர்கள், அப்போதெல்லாம் முடிவெடுத்து காரியத்தில் இறங்கி ஜெயித்தீர்களே, இப்போது என்ன தயக்கம், குளத்தில் குதிக்காமல் நீச்சல் போட்டியில் வீரனாகிவிட முடியுமா?