பல துறைகளில் ஈடுபட்டாலும் ஒரு துறையில் நிபுணர் ஆகலாம்!

பல்வேறு விஷயங்களிலும் ஈடுபாட்டுடன் இருக்கும் ஒருவர் எதிலும் தலைசிறந்த நபராக இருக்க மாட்டார் என்கிற அர்த்தம் கொண்ட ‘Jack of all trades, master of none’ என்கிற சொலவடை ஒன்று ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது. இந்தக் கருத்துக்கு எதிராக, பல்வேறு விஷயங்களிலும் ஈடுபாடு கொண் டிருக்கும் அதில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் தலைசிறந்தவராக இருக்க முடியும் என்பதைக் கூறுகிற கிளிப்போர்ட் ஹட்சன் என்பவர் எழுதிய புத்தகத்தைத்தான் இந்த வாரம் நாம் அறிமுகப்படுத்துகிறோம்.



ஒரே விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தி நிபுணராக முயல்பவரைக்காட்டிலும் பல்வேறு விஷயங்கலிலும் ஈடுபட முயல்பவரே இந்த நவீன உலகில் வெற்றிபெறுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் என்ற மாற்றுக்கருத்தை ஆணித் தரமாக நச்செனச் சொல்கிறது இந்தப் புத்தகம்.