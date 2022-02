உங்கள் வளர்ச்சிக்குக் கைகொடுக்கும் ‘வருத்தம்!’

நெகட்டிவ் Vs பாசிட்டிவ் எண்ணங்கள்...



நேர்மறை உணர்ச்சிகள் (பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ்) மனிதனுக்கு மிகவும் அவசிய மான ஒன்று. அவை இல்லாவிட்டால், மனிதன் இந்த உலகம் தருகிற அழுத்தமான சூழலில் காணாமல் போய்விடுவதற்கான வாய்ப்புகளே அதிகமாக இருக்கின்றன. நல்லது நடக்கும் என்ற எண்ணம் மற்றும் நாம் படுகிற கஷ்டங்களுக்கு எல்லாம் விடிவு பிறக்கும் என்பது போன்ற பாசிட்டிவ் சிந்தனைகளே மனிதர்களைச் சாதிக்க வைக்கின்றன. நம்பிக்கை நம்முடைய உடல்நலத்தைச் சிறப்பாக இருக்க வைக்கிறது. மகிழ்ச்சி, நன்றியறிதல், நம்பிக்கை போன்ற எண்ணங்கள் நம்முடைய வாழ்வில் நலத்தை (well being) அதிகரிக்கச் செய்கிறது.



நம்மிடம் இருக்கும் எதிர்மறை எண்ணங் களைவிட அதிக எண்ணிக்கையிலான நேர்மறை எண்ணங்களே நம்மைத் தொடர்ந்து முயற்சி செய்ய வைக்கிறது என்கிறபோதிலும், ஒரேயடியாக நேர்மறை எண்ணங்கள் மட்டுமே நம்முள் பீரிட்டு எழுந்தால் என்னவாகும்? நம்முடைய தவறுகளில் இருந்து நாம் கற்றுக் கொள்ள அதுவே பெரிய அளவில் தடையாக நிற்கும். இது நம்முடைய வளர்ச்சியைத் தடுக்கும். இவை இரண்டும் இணைந்தால் நாம் நம்முடைய திறனுக்கேற்ற வளர்ச்சியை எட்ட முடியாமல் போகும். இதனாலேயே நம்முள் நேர்மறை எண்ணங்களும் எதிர்மறை எண்ணங் களும் ஒரு கலவையாய் சரியான விகிதத்தில் இருக்க வேண்டியது கட்டாயமாகிறது. இதனால்தான் மனிதர்களுக்கு எதிர்மறை எண்ணங்கள் உதவியாக இருக்கின்றன’’ என்கிறார் ஆசிரியர்.



எதிர்மறை எண்ணங்களே நாம் பிழைக்க உதவியாக இருக்கின்றன. இது இல்லாமல் வெறுமனே நேர்மறை எண்ணங்கள் மட்டுமே நமக்கு இருந்தால் நம்முடைய வீட்டுக்கு நாமே தீ வைத்துப் பார்ப்போம். பாம்புக்கு பயப்பட மாட்டோம். நினைத்ததை எல்லாம் செய்ய முயல்வோம் இல்லையா? நெருப்பு மிகவும் பாதிப்பை உருவாக்கக்கூடியது என்பதா லேயே நாம் அதைக் கவனமாகக் கையாள் கிறோம். பாம்பு கடித்தால் இறந்துவிடுவோம் என்ற எதிர்மறை எண்ணம் மனதில் இருப்பதாலேயே பாம்பைப் பார்த்து பயப்படுகிறோம். கெட்டவிஷயங்கள் குறித்த வெறுப்பே அதில் சிக்காமல் இருக்க நமக்கு உதவுகிறது.



எதிர்மறை எண்ணங்கள் பலனுள்ளதாக இருந்தாலும், அவை அளவுக்கு அதிகமாகப் போனால் அவை நம்மை பலவீனப்படுத்தி முடக்கிப் போட்டுவிடவே செய்யும். அதே போல், எதிர்மறை எண்ணங்கள் மிக மிக குறைவாக நம்மிடத்தில் இருந்தால், அதுவும் நம்மை ஒரேயடியாய் ஆடவைத்து அழித்து விடும். எதிர்மறை எண்ணங்கள் (நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ்) நம்மிடம் அதிகமாகும்போது நமக்கு வருத்தம் தோன்றுகிறது’’ என்று பக்கா லாஜிக்குடன் இந்தப் புத்தகத்தை ஆரம்பிக்கிறார் ஆசிரியர்.



வருத்தம் குறித்து 70 ஆண்டுக் காலத்துக்கும் மேலாக ஆராய்ச்சிகள் நடந்து வருகின்றன. இந்த ஆராய்ச்சி முடிவுகள் இரண்டு முக்கிய மான விஷயங்களை இந்த உலகுக்குத் தந்துள்ளது. முதலாவது விஷயம், வருத்தமே மனிதனை மனிதனாக இருக்கச் செய்கிறது. இரண்டாவது கண்டுபிடிப்பு, வருத்தமே நம்மை முன்னேற்றமடையச் செய்கிறது என்று சொல்லும் ஆசிரியர், இந்தப் புத்தகத்தை மூன்று பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரித்து எழுதியிருக்கிறார். இந்தப் புத்தகத்தின் முதல் பிரிவு, மனித வாழ்வில் வருத்தத்தின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குவதாக உள்ளது. இரண்டாவது பிரிவு, எதற்காக மனிதர்கள் வருந்துகிறார்கள் என்பது குறித்து அலசுகிறது. மூன்றாவது பிரிவு, நம்முடைய வருத்தத்தை மாற்றி அமைத்து வெற்றிக்கான பாதைக்கு உதவச் செய்வது எப்படி என்பது குறித்து விளக்கமாகச் சொல்கிறது.