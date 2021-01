திறமையான பணியாளர்களைத் தக்கவைத்துக்கொள்வது எப்படி?

திறமையான பணியாளர்களை எப்படிக் கண்டுபிடிப்பது?

சி.இ.ஓ-க்களின் கவலை...

திறமையான பணியாளர்கள் ஏன் தேவை?

ஆரம்பத்திலேயே கண்டுபிடிப்பது எப்படி?

நிறுவனம் செய்ய வேண்டியது...

நல்ல கலாசாரமும் நற்பெயர் கொண்ட பிராண்டும்...

திறமையானவர்களே ஜெயிப்பார்கள்

புத்தகத்தின் பெயர்: Talent Magnet: How to Attract and Keep the Best People



ஆசிரியர்: Mark Miller



பதிப்பாளர்: Berrett-Koehler Publisher