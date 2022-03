மின்சார வாகன யுகத்தில் புதிய யுக்திகள்!

Right to repair பற்றி ஜனவரி மாதம் பார்த்தோம். இப்போது இந்தத் தலைப்பு வாகனத்துறையிலும் பேசப்படுகிறது. வாடிக்கையாளர்கள் கேட்கும் இந்த உரிமை மின்னணு சாதனங்களுக்குச் சரி என்றே சொல்லலாம். குறிப்பிட்ட சில வருடங்கள் பயன்பாட்டிற்கென்றே வடிவமைக்கப்படும் இந்தச் சாதனங்கள் அவற்றின் பயன்பாட்டிற்குப் பின் குப்பையாக மாசுபடுத்தும் வகையில் பூமிக்கு அடியில், அல்லது வீட்டின் ஒரு மூலையில் தூக்கி எறியப்படுகிறது. இதனைத் தவிர்க்க ஒரு பொருள் வேலை செய்யாதபோது அதனைச் சரி செய்ய வேண்டிய த‌கவல்கள், கருவிகள், பாகங்களை வாடிக்கையாளரின் கையில் கொடுத்து அவர்களே சரிசெய்து கொள்ளும்படி செய்வது!



உலக அளவில் தயாரிக்கப்படும் மின்னணுப் பொருட்களில் 20% மட்டும் மாசுபடுத்தாத வகையில் கையாளப்படும் நிலையில் இந்த முயற்சி நிலைப்பாட்டிற்கு உகந்ததாகவே இருக்கும். ஆனால் வாகனம் போன்ற சிக்கலான பொருட்களுக்கு இது பொருந்துமா? அமெரிக்காவில் த‌யாரிப்பாளர்களை எதிர்த்து வழக்குகள் சமீபகாலமாகத் தொடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.



விவசாய இயந்திரங்கள் தயாரிக்கும் John Deere நிறுவனத்திற்கு எதிராக Alabama மாநிலத்தில் விவசாயிகள் வழக்குத் தொடுத்துள்ளனர். அவர்களின் கோரிக்கை, வாகனத்தில் John Deere நிறுவனத்தின் தனியுரிமை மென்பொருளின் பயன்பாடு அவர்களுக்கு நியாய‌மற்றதாக இருப்பதே! நகரங்களில் இருக்கும் வாடிக்கையாளர்கள் விரைவாக வாகனத்தைப் பழுதுபார்த்து விடலாம். ஆனால் கிராமங்களில் இருக்கும் விவசாயிகளுக்கு வல்லுந‌ர் வரும் வரை காத்திருந்து, அல்லது வாகனத்தை நகரத்திற்கு ஓட்டிச்சென்று ஒரு நாளே வீணாகலாம்.



Massachusetts மாநிலத்தில் நடந்து வரும் ஒரு வழக்கு வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் மென்பொருளை அனைவரும் அணுகும் வகையில் `open data platform’ ஆக்குவது. நீதிமன்றத்தில் இந்த மனு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அதன்படி வாகனம் தயாரிப்பவர்கள் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் பழுது பார்ப்பவர்களுக்கு ஒரு வாகனத்தின் செயல்பாடு பற்றி அறிந்து கொள்ள முழு அனுமதி அளிக்கவேண்டும். ஆனால் இந்த `open data platform’ஐச் செயல்படுத்துவது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை. வாகனம் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் இதற்கு எதிராக வழக்குத் தாக்கல் செய்துள்ள‌னர்.



தயாரிப்பாளர்கள் இதனை எதிர்க்கப் பல காரணங்கள் உள்ளன. சரியாக பழுது பார்க்காத பொருட்களில் பாதுகாப்பு குறைந்து ஆபத்தில், ஏன் விபத்தில்கூட முடியலாம். இந்த டிஜிட்டல் நூற்றாண்டில் அனைத்துப் பொருட்களும் IoT (Inernet of Things) மூலம் இணைக்கப்பட்டதாகவே இருக்கின்றன. இதனால் cyber security ஆபத்துக்களும் அதிகம். தப்பான எண்ணத்துடன் ஒருவர் ஒரு வாகனத்தை, தான் நினைக்கும் வழியில் நடத்தி விபத்தில் முடியலாம்.