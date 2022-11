வெற்றிக்கு வித்திடும் விற்பனை உத்திகள்..!

வாடிக்கையாளரின் கண்ணில்படுவதற்கு நடக்கும் போட்டியில் வெற்றி பெறுவது எப்படி, வாடிக்கை யாளரின் மனதுக்குள் நினைப்பதைக் கண்டறிவது எப்படி? நல்ல பலன்களைத் தரக்கூடிய அளவிலான தகவல்களைச் சொல்வது எப்படி, வாடிக்கையாளர் எழுப்புகிற ஆட்சேபணைகளைக் கையாளுவது எப்படி என்பது குறித்து தனித்தனி உட்பிரிவுகளாக இந்தப் புத்தகம் எழுதப்பட்டுள்ளது சிறப்பான விஷயம்.



‘‘ஒரு விற்பனைப் பிரதிநிதி வெற்றிகரமாகச் செயல்பட விற்பனை என்ற சயின்ஸும் வாடிக்கை யாளர்களின் பார்வையில் இருந்து தயாரிப்புகள் மற்றும் விற்பனை நடைமுறைகளைப் பார்க்கும் திறனையும் கொண்டிருக்க வேண்டும். விற்பனைப் பிரதிநிதியானவர் ஒரு வாடிக்கையாளரின் மனதில் இருக்கிற கான்ஷியஸ் மற்றும் அன்கான்ஷியஸ் செயல்பாடுகளை முழுமையாகத் தெரிந்துகொண்டு செயல்பட்டால் மட்டுமே இனிவரும் காலங்களில் அவர் வெற்றிகரமான விற்பனைப் பிரதிநிதியாக செயல்பட முடியும்’’ என்று கூறி புத்தகத்தை முடிக்கிறார் ஆசிரியர்.



டெக்னாலஜி ஆக்கிர மித்திருக்கும் இந்த உலகில் பழைய உத்திகள் எதுவும் உதவாது என்பதைத் தெளிவு படுத்தியும் வெற்றி பெறத் தேவையான உத்திகளை எளிமையாக விளக்கியும் எழுதப் பட்டுள்ள இந்தப் புத்தகத்தை விற்பனைத் துறை குறித்து நாட்டம் உள்ள அனைவரும் ஒருமுறை படித்துப் பயன் பெறலாம்.-

புத்தகத்தின் பெயர்: Sell the Way You Buy



ஆசிரியர்: David Priemer



பதிப்பகம்:‎ Page Two Books, Inc