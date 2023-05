இத்தாலியில் முதல் கார்; ஆஸ்திரேலியாவில் அசெம்பிளி லைன்! டாடா இண்டிகா உருவானது எப்படி? #Brand Story-2

அப்போது மத்திய அமைச்சராக முரசொலி மாறன் “Wow, This is Kohinoor on Wheels” என்று புகழ்ந்தார். This is Indica... என டாடா நிறுவனம் இந்தியர்களால், இந்தியர்களுக்காக, இந்தியர்களே உருவாக்கிய காரை அறிமுகப்படுத்தியபோது கூட்டம் ஆர்ப்பரித்தது.

முதலில் ஒரு காரை தயாரிக்க 8 நாள் ஆனது. இரண்டாவது காரைத் தயாரிக்க ஒரு நாள் கால அவகாசம் தேவைப்பட்டது. ஒரு சில வாரங்களுக்குள் 52 நொடிக்குள் ஒரு கார் இந்த அசெம்பிளி லைனில் தயாரிக்கப்பட்டது.