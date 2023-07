ஓல்ட் ஸ்பைஸ்... ஓவர்நைட்டில் உச்சம்தொட வைத்த விளம்பரம்! - பிசினஸ் திருப்புமுனை 3

இப்படி ‘பிராண்ட் பொஷிசனிங்’ செய்யும்போது சரியாகச் செய்யாமல் போனதால், பல நிறுவனம் கடுமையான பாதிப்பை சந்திருக்கின்றன. ஆனால், கொஞ்சம் மாற்றி யோசித்து ‘பிராண்ட் பொஷிசனிங்’ செய்தால், வாடிக்கை யாளர்களை நிச்சயம் தக்கவைக்க முடியும் என்று நிரூபித்தவர்கள் ‘ஓல்ட் ஸ்பைஸ்’ (Old spice) நிறுவனத்தினர். அவர்கள் என்ன மாற்றம் செய்தார்கள். எப்படி வாடிக்கையாளர்களைத் தக்க வைத்தார்கள் என்பது பற்றி இப்போது பார்ப்போம்.



‘ஓல்ட் ஸ்பைஸ்’ என்ற அமெரிக்க நிறுவனம் ஆரம்பத்தில் பெண்களுக்கான வாசனைத் திரவியங்கள், சோப்புகளை விற்க ஆரம்பித்தனர். அதன்பின் ஆண் களுக்கான வாசனை திரவியங்களை அறிமுகப்படுத்தினார்கள். அப்போது அவர்களின் டேக் லைன் ‘Old Spice – The Mark Of A Man’ என்று இருந்தது. எனவே, ஓல்ட் ஸ்பைஸ் நிறுவனத்தின் வாடிக்கை யாளர்கள் பெரும்பாலும் 45 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்களாகவே இருந்தனர்.



இதற்கு முக்கியமான காரணம், அந்த பிராண்டின் பெயர். ஓல்ட் ஸ்பைஸ்’ என்றாலே தாத்தாக்களுக்கான பிராண்ட் என்று மக்கள் பலர் கிண்டல் செய்து வந்தனர். ‘ஓல்ட் ஸ்பைஸ்’ நிறுவனத்தின் பொருள்களைப் பயன் படுத்தினால், தன்னையும் வயதானவர்கள் என்று நண்பர்களால் கிண்டல் செய்வார்கள் என்று இளைஞர்கள் பலரும் ஓல்ட் ஸ்பைஸ் நிறுவனத்தின் வாசனைத் திரவியங்களைத் தவிர்த்தனர்.



ஒரு கட்டத்தில் ஓல்ட் ஸ்பைஸ் நிறுவனத்தின் விற்பனை குறையத் தொடங்கியது. அதற்கான காரணத்தை ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தபோது ஓல்ட் ஸ்பைஸ் நிறுவனத்தின் பொருள்களை இளைஞர்கள் யாரும் பயன்படுத்தாததால் புது வாடிக்கையாளர்கள் யாரும் அந்த பிராண்டை வாங்கவில்லை. இதனால் பிராண்டைத் தொடர்ந்து தக்கவைப்பதில் சிக்கல் உண்டானது.



மக்களிடம் ஓல்ட் ஸ்பைஸ் நிறுவனத்தின் அடையாளமாகப் பதிந்துள்ள, ‘வயதானவர் களுக்கான பிராண்ட் என்கிற எண்ண ஓட்டத்தை மாற்ற வேண்டும்’ என்பதே அந்த நிறுவனம் சந்தித்த மிகப் பெரிய சவால். மக்கள் மனதில் பதிந்த அந்த எண்ணத்தை எப்படி மாற்றினார்கள் என்பதைத் தொடர்ந்து வாசிப்போம்.



தங்கள் நிறுவனம் வீழ்ச்சியை நோக்கி சென்றுகொண்டிருப்பதை அறிந்த ‘ஓல்ட் ஸ்பைஸ்’ நிறுவனம் தங்கள் மார்க்கெட்டிங் யுக்தியை மாற்றி அமைக்க நினைத்தார்கள்



2010-ம் ஆண்டு தங்கள் நிறுவனத்துக்கு விடன் - கென்னடி (Wieden+kennedy) என்கிற விளம்பரத் தயாரிப்பு நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்துகொண்டது. 15% வருமானத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதை இலக்காக நியமித்தார்கள்.



விடன் - கென்னடி நிறுவனம் ஓல்ட் ஸ்பைஸ் பிராண்ட் தொடர்பாக மக்களிடம் பல சர்வேக்களை நடத்தியது. அந்த சர்வேயின் மூலம் அவர்கள் அறிந்துகொண்டது என்ன வெனில், ஆண்களுக்கான பொருளாக இருந்தாலும், அதை வாங்குவது பெண்கள் தான். அதனால் தங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் பெண்கள்தான் என்கிற முடிவுக்கு வந்தனர். பெண்களைக் கவர, பெண் ரசிகைகள் அதிகம் கொண்ட கால்பந்து வீரர் ஐசக் முஸ்தபாவை வைத்து ஒரு விளம்பரம் எடுத்தனர். ‘The Man Your Man Could Smell Like’ என்கிற கேம்பைன் தொடங்கினர். விளைவு, வீட்டிலிருக்கும் பெண் வாடிக்கையாளர்கள் மூலம் பல இளைஞர்கள் ஓல்ட் ஸ்பைஸ் நிறுவனத்தின் வாசனைத் திரவியத்தைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கினர்.



அந்த விளம்பரத்தை சுருக்கமாகச் சொல்கிறேன்... ஒரு குளியலறையில் நின்று கொண்டு இருக்கும் முஸ்தபா ஓல்ட் ஸ்பைஸ் வாசனைத் திரவியத்தை தன் கையில் வைத்தபடி ‘ஹலோ லேடிஸ், என்னைப் பாருங்கள், உங்கள் பார்ட்னரைப் பாருங்கள். நாங்கள் இருவரும் ஒன்று கிடையாது. நான் ஓல்ட் ஸ்பைஸ் பொருளைப் பயன்படுத்து கிறேன்’ என அவர் பேசும்போதே, அவர் நின்றுகொண்டிருந்த குளியலறை மேலே சென்று அவர் கப்பலில் இருப்பதைப் போன்று ஒரு தோற்றம் காண்பிக்கப்படும். கையில் வைத்திருந்த ஓல்ட் ஸ்பைஸ் வாசனைத் திரவியம், ஒரு சிப்பியாக மாறும். அதற்குள் நாம் செல்ல விருப்பப்படும் இடத்துக்கு இரண்டு டிக்கெட்கள் இருப்பதாக முஸ்தபா காண்பிப்பார். திடீரென அந்த டிக்கெட்கள் வைரங்களாக மாறி ஓல்ட் ஸ்பைஸ் கைக்கு வரும். அதே சமயம், கேமரா கொஞ்சம் பின்னோக்கி வர கப்பலில் நின்றுகொண்டிருந்த முஸ்தபா, கடற்கரை மணலில் நடந்து கொண்டிருக்கும் குதிரையில் அமர்ந்து, ஓல்ட் ஸ்பைஸ்’ இருந்தால் எல்லாம் சாத்தியம்’’ என்று பேசி முடிப்பார். (https://youtu.be/owGykVbfgUE)



32 விநாடிகள் ஒளிபரப்பாகும் இந்த விளம்பரம் ரசிகர்களை ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை கண்களை சிமிட்டாதவாறு உருவாக்கப்பட்டிருந்ததுதான் இதன் சிறப்பு. ஒரே ஷாட்டில் ஒரே இடத்தில் உருவாக்கப் பட்டிருக்கும் இந்த விளம்பரம் மக்களிடம் சிறப்பான வரவேற்பைப் பெற்றது.



இது போன்று பார்வையாளர் களைக் கவரும் வீடியோக்களை விளம்பரம் ஆக்கி இளைஞர்களை ‘ஓல்ட் ஸ்பைஸ்’ நிறுவனம் வாடிக்கையாளர்களாகப் பெற்றது. இதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யம் என்ன வென்றால், விளம்பரம் வெளிவந்த அடுத்த வாரத்துக்குள் ஆன்லைனில் 11 மில்லியனுக்கும் அதிகமான முறை பார்க்கப்பட்டது. மேலும், பல்வேறு விருதுகளையும் பெற்றது. அவர்கள் நிர்ணயம் செய்த இலக்கைவிட பல மடங்கு வருவாயை அதிகரித்தனர். ஒரு விளம்பரம் மூலம் ஓல்ட் ஸ்பைஸ் நிறுவனம் தன் தொழிலின் திருப்புமுனையை அடைந்தது.



விளம்பரத்தின் மூலம் மாற்றம் செய் திருந்தாலும் தொழிலில் சறுக்கல்கள் வராமல் இருக்க உங்கள் பிராண்டுக்கான பெயர் மற்றும் டேக்லைனைத் தேர்வு செய்யும்போதே, உங்கள் பிராண்ட் எப்படிப்பட்டது, எதை விற்கப்போகிறது என்பதில் தெளிவு அவசியம்.



உங்கள் பிராண்டுக்குப் பெயர் சூட்டும்முன், உங்கள் பிராண்டுக்கான USP (Unique Selling Point) என்ன என்பதை பட்டியலிட்டுத் தேர்வு செய்யுங்கள். அதை மட்டும் நீங்கள் சரியாக செய்துவிட்டால் போதும், உங்கள் பிசினஸில் இடையூறு இல்லாத வெற்றி உங்களை வந்தடையும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை!



தொகுப்பு: சு.சூரியா கோமதி

(திருப்பங்கள் தொடரும்)