கனவு - 64 - கன்னியாகுமரி - வளமும் வாய்ப்பும்

வரைபடத்தின் உள்ளடக்கத்தை மேலோட்டமாகச் சொல்ல வேண்டுமென்றால், நீலகிரியின் தாவரங்கள், வனங்கள், விலங்குகள், பசுமைப் பரப்பு ஆகியவற்றைக் காப்பதற்கான ‘சுற்றுச்சூழல் திட்டங்கள்’ முதல் பெருந்தலைப்பு. அந்தச் சுற்றுச்சூழலைக் கண்ணெனக் காக்கும் உள்ளூர் மற்றும் பழங்குடி மக்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு, நிலச்சீர்திருத்தம் உள்ளிட்ட சமூகத் திட்டங்கள் இரண்டாம் பெருந்தலைப்பு. அந்த உள்ளூர் மற்றும் பழங்குடி மக்களுக்குக் கடைசிவரை உறுதுணையாக இருக்கும் வகையிலான பெரும் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் நகர்மயமாக்கம் அற்ற பொருளாதாரத் திட்டங்கள் மூன்றாம் பெருந்தலைப்பு. சுருக்கமாகச் சொன்னால், நிலம், இனம், பணம்!

நிலம்!

எந்த ஒளிவுமறைவுச் சொற்களும் இல்லாமல் நேரடியாகவே ஆரம்பிக்கிறேன். Because, I’m not here to downplay the issue. நீலகிரி, சந்தேகமே இல்லாமல் `சுற்றுச்சூழல் அவசரநிலை’ என்ற கட்டத்துக்குள் சென்றுகொண்டிருக்கிறது. இந்தியாவின் முதல் ‘உயிர்க்கோள மண்டலம்’ (Biosphere Reserve), அதன் இறுதிமூச்சை ஓங்கி வெளிப்படுத்திக்கொண்டிருக்கிறது. புள்ளிவிவரத்தோடு சொன்னால், நீலகிரியின் பல்லாயிரம் உள்ளூர் தாவர வகைகளில் இன்று 132 தாவர வகைகள் மட்டுமே எஞ்சியிருக்கின்றன. நீலகிரியின் பல நூறு உள்ளூர் உயிரின வகைகளில் இன்று 130 உயிரின வகைகள் மட்டுமே எஞ்சியிருக்கின்றன. 1971-ம் ஆண்டு நீலகிரியின் மொத்த வனப்பரப்பு 1,500 கிலோமீட்டர். ஆனால், 2021-ம் ஆண்டின் கணக்குப்படி 1,200 கிலோ மீட்டராக அது குறைந்துவிட்டது. ஒரு செய்தி தெரியுமா... தமிழ்நாட்டில் வெள்ளமும் வறட்சியும் ஒருசேர நிகழக்கூடிய நிலமாக நீலகிரி மட்டுமே அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது, Edelgive அறக்கட்டளையால். இன்று அஸ்ஸாம் வெள்ள நிவாரணத்துக்கு நிதியனுப்ப நாம் உதவி எண்ணைத் தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால், நாளை அஸ்ஸாமிலிருந்து நீலகிரிக்கு நிதியனுப்ப நம் உதவி எண்ணைத் தேடுவார்கள். அந்த அளவுக்கு முற்றிவிட்டது நீலகிரியின் சுற்றுச்சூழல் புற்றுநோய்!