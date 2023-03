கனவு - 66 - நீலகிரி - வளமும் வாய்ப்பும்

`இன்டகிரேட்டட் கன்சர்வேஷன்’ திட்டத்தின் முதல் பகுதி, 1991 - 1995 காலகட்டத்தில் நடைபெற்றது. அதில், மடகாஸ்கரில் எஞ்சியிருக்கும் வனப்பரப்பைப் பாதுகாப்பதில் உள்ளுர் (Indigenous) மக்களைப் பங்குதாரர்களாக ஆக்கியது மடகாஸ்கர் அரசு. விளக்கமாகச் சொன்னால், மடகாஸ்கரில் எட்டு பெரிய தேசியப் பூங்காக்கள் இருக்கின்றன. அவற்றின் வருமானத்தை முற்றிலும் அந்தத் தேசியப் பூங்காக்களைச் சுற்றி வாழும் உள்ளூர் மக்களே பெற்றுக்கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டது. கூடவே, அந்தத் தேசியப் பூங்காக்களில் விறகுகள் பொறுக்கவும், பட்டாம்பூச்சிகள் பிடிக்கவும் (மடகாஸ்கர் பட்டாம்பூச்சிக்கு உலக அளவில் நல்ல மதிப்பு உண்டு) அவர்களுக்குச் சிறப்பு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. ‘Parks for wildlife and for people’ என்று வெளிப்படையாகச் சட்டப் பிரகடனமே செய்தார்கள். இன்று, 6,809 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவுகொண்ட மடகாஸ்கரின் எட்டு தேசியப் பூங்காக்களையும் பாதுகாத்துவிட்டது அந்த நாடு. அதாவது, மடகாஸ்கரின் 10 சதவிகித வனப்பரப்பு தக்கவைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

`ரீ-கிரீனிங் மடகாஸ்கர்’ செயல்திட்டம், 2000-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு மக்கள் மற்றும் தன்னார்வக்குழுக்களின் முயற்சியாகத் தொடங்கி, நாளடைவில் அரசின் முன்னெடுப்பாக மாறியது. இது ஒரு வகையான நர்சரி மாடல்; அழிந்துவிட்ட மடகாஸ்கரின் வனப்பரப்பை மீட்டெடுப்பதற்கான முயற்சி. அதனால்தான் ‘Re’ என்ற வார்த்தைப் பயன்பாடு. இதுவும் உள்ளூர் மக்களின் பங்களிப்புடனேயே நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது. அதற்கான இலக்குகள், நிதித் திட்டங்கள் ஒவ்வொரு பட்ஜெட்டிலும் அறிவிக்கப்படுகின்றன. முக்கியமாக, இந்த நர்சரி மாடலில் ரோஸ்வுட், ஜா பாபோப், டாப்பியா உள்ளிட்ட மடகாஸ்கரின் உள்ளூர் மர வகைகளுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கிறார்கள். `அந்நிய மர வகைகள் மண்வளத்தை அழித்துவிடும்’ என்று திடமாக நம்புகிறார்கள் மடகாஸ்கர் மக்கள். சமீபத்தில் மடகாஸ்கர் பிரதமர் கிறிஸ்டியன் என்ட்சே (Christian Ntsay), ஆண்டுக்கு 6 கோடி மரங்களை நடும் மிகப்பெரிய செயல்திட்டத்தை அறிவித்தார். அவை அனைத்தும் உள்ளூர் இன மரங்களே. அவற்றுக்கான விதைகளைத் தூவுவதற்கான டிரோன்களைத் தற்போது வாங்கிக் குவித்துக்கொண்டிருக்கிறது மடகாஸ்கர் அரசு.