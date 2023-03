கனவு - 67 - நீலகிரி - வளமும் வாய்ப்பும்

பழங்குடி அங்கீகாரம் கொடுக்க முடியாதா?

படுகர்களை பழங்குடிப் பட்டியலில் சேர்க்கும் முன்வரைவை 2003-ம் ஆண்டே அன்றைய தமிழ்நாடு அரசு ஒன்றிய அரசுக்கு அனுப்பிவிட்டது. ஆனால், அது இன்னமும் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை. ஏனென்றால், ஒரு பழங்குடி இனத்தை, பழங்குடி இனமாக அங்கீகரிக்கத் தேவைப்படும் பழைமையான பண்புநலன்கள் (Primitive Traits), தனித்த கலாசாரம் (Distinctive Culture), புவியியல் தனிமை (Geographical Isolation), மற்றவர்களுடன் புழங்க ஒப்பாமை (Shyness of Contact with the Community at Large), பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய தன்மை (Backwardness) ஆகிய ஐந்து காரணிகளில் கடைசி மூன்று காரணிகள் படுகர்களிடம் இல்லை. இருக்கட்டும். ஆனால், முதல் இரண்டு காரணிகள் அவர்களிடம் இருக்கின்றன அல்லவா... அந்த இரண்டு காரணிகளையும் அடிப்படையாக வைத்து, படுகர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு மற்றும் இன்னபிறச் சலுகைகள் இல்லாத பழங்குடி அங்கீகாரத்தை அரசால் வழங்க முடியும். அதாவது, Scheduled Tribe அல்லாமல், Tribe எனும் அங்கீகாரம் அளிக்கலாம். இதற்கு அரசமைப்புச் சட்டத்தில் வழியுண்டா என்று கேட்பவர்கள், ஒன்றிய அரசு எப்படி முன்னேறிய வகுப்பினருக்கு 10 சதவிகிதம் இட ஒதுக்கீட்டை அளித்தது என்ற கதையைத் தேடிப்பார்க்க வேண்டும். அரசமைப்புச் சட்டத்தில் இடமில்லாமல் ஒரு பிரிவை இட ஒதுக்கீட்டு வரம்புக்குள் கொண்டுவர முடியும்போது, அரசமைப்புச் சட்டத்தில் இடமில்லாமல் ஒரு பிரிவினருக்கு இட ஒதுக்கீடு அல்லாத பழங்குடி அங்கீகாரம் கொடுக்க முடியாதா?