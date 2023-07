கனவு - 105 | `உலகியநல்லூர் புத்தர்' டு `பிரைட் வாக்’ | கள்ளக்குறிச்சி - வளமும் வாய்ப்பும்!

உலகம் முழுக்க பல்வேறு விஷயங்களுக்கான புகழ்பெற்ற குழுக்கள் உள்ளன. அவ்வகையான குழுக்களில் ஒன்று ‘எல்ஜிபிடிக்யூஐஏ+’ (LGBTQIA+ (L-Lesbian, G-Gay, B-Bisexual, T-Transgender, Q-Queer, I-Intersex, A-Asexual and +-coming up new identities). இது மனித இனத்துக்குள் பாலின ஈர்ப்பு வகையினரால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட குழு. இதிலுள்ள ஒவ்வோர் எழுத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட நடத்தை அல்லது குணத்தைக் குறிக்கும். குறிப்பாக, லெஸ்பியன் (Lesbian) பெண்கள்மீது பாலின ஈர்ப்பு கொள்ளும் பெண்ணை, தன்பாலின ஈர்ப்பு கொண்ட பெண் என்று வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இதனை தன்பாலின ஈர்ப்பாளர் என்ற பிரிவிலும் சேர்க்கிறார்கள். கே (Gay) என்பது ஆண்கள்மீது பாலின ஈர்ப்பு கொள்ளும் ஆணை, தன்பாலின ஈர்ப்பு கொண்ட ஆண் என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றனர். இதையும் தன்ப்பாலின ஈர்ப்பு என்று அழைக்கிறார்கள். (Bisexual) தன்னுடைய பாலினத்தைச் சார்ந்தவர்கள் மற்றும் பிற பாலினத்ததவர்களிடம் ஈர்ப்பு கொள்ளும் தன்மையை இருபாலின ஈர்ப்பு என்று அழைக்கிறார்கள்.