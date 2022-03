`இந்தியாவுக்கே தமிழ்நாடு மாடல்தான் முன்னோடியா?' - தலைமைப் பொருளாதார ஆலோசகர் அனந்த நாகேஸ்வரன் பதில்!

``சுலபமாக வணிகம் செய்வது (Ease of Doing Business) பற்றி தற்போது அரசாங்கங்கள் அதிகளவில் பேச ஆரம்பித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்க அம்சம்தான். சரி, இப்போது கொஞ்சம் உலக பொருளாதாரம் பற்றியும் பார்ப்போம். தற்போதைய கொரோனா பெருந்தொற்றுக்குப் பிறகு உலக கார்பரேட் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் அனைத்துமே `China Plus One' அவுட்சோர்சிங் பாலிசியை முன்னெடுத்திருக்கின்றன. இந்த `China Plus One' பாலிசியில் இந்தியா மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்கிறது. சீனாவிலிருந்து நிறைய வாய்ப்புகளை நாம் பெறுவோம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த விஷயத்தில் நாம் இப்போது எங்கு இருக்கிறோம். நமக்கு இருக்கும் சவால்கள் என்ன?"