பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்வதற்கு முன் இந்த 2 விஷயங்களைத்தான் நல்லா கவனிக்கணும்! - 23

இது முற்றிலும் எண்கள் சார்ந்த விஷயம். லாப விகிதாசாரங்கள், வளர்ச்சி விகிதங்கள், வரவு, செலவு, வரி, டிவிடெண்ட், கடன், முதலீடுகள், ஃபைனான்ஷியல் ரேஷியோக்கள் சம்பந்தப்பட்டது. இதைப் புரிந்துகொள்ள ஓரளவு பொருளாதார அறிவு அவசியம்.

இதற்குத் தேவையான சில முக்கியமான விகிதாசாரங்கள்:

லாப விகிதாசாரங்கள் - ROA/ ROE/ ROCE

கடன் விகிதங்கள்- Debt Equity Ratio, Interest Coverage, Debt to Asset

வேல்யூவேஷன் விகிதங்கள் - Price to Book, Price to Sales, Price to Earnings

ஆபரேடிங் விகிதங்கள் - Turnover Ratio, Inventory No of Days

இவற்றை எப்படிக் கண்டுபிடிப்பது என்று மலைக்க வேண்டாம். மனி கன்ட்ரோல், ஸ்க்ரீனர் போன்ற தளங்களில் இவற்றை உடனே பார்க்க முடியும். இந்த ரேஷியோக்களை கம்பெனியின் கடந்த வருட ரேஷியோக்களுடனும், இதே செக்டாரில் உள்ள மற்ற கம்பெனிகளின் ரேஷியோக்களுடனும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் கம்பெனியின் ஆரோக்கியம் தெரிய வரும்.