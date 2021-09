சேமிப்புக்காக சீட்டு போட்டிருக்கிறீர்களா? அந்த முதலீடு உண்மையில் லாபகரமானதுதானா? - 13

எஸ்.பி.ஐ போன்ற வங்கிகள் தெரியும்; பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் போன்ற என்.பி.எஃப்.சி (Non Banking Financial Companies) தெரியும்; அது என்ன எம்.என்.பி.சி (Miscellaneous Non Banking Companies)?

நம் ஊர்களில் சாதாரணமாக இயங்கும் சிட் ஃபண்டுகளைத்தான் எம்.என்.பி.சி என்கிறார்கள். வங்கிகள் சென்றடையாத சிறு ஊர்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு சேமிப்பு மற்றும் கடன் வசதிகளை ஒன்றாகத் தருகின்றன இந்த சிட் ஃபண்டுகள்.

ஒரு சீட்டுக் குழுவில் எத்தனை உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்களோ, அத்தனை மாதங்களுக்கு சீட்டு ஆரம்பிக்கப்படும். உதாரணமாக, ரூ. 50,000 சீட்டு எனில், 50 உறுப்பினர்கள், 50 மாதங்கள் ரூ.1,000 கட்டி வரவேண்டும். பொதுவாக, ஒரு நடத்துநர் இருப்பார்.