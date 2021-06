கழுத்தை நெரிக்கும் கடன்... கந்துவட்டி மிரட்டல்... கைகொடுக்கும் சட்டப் பாதுகாப்பு வழிமுறைகள்!

மிரட்டலுக்கு அஞ்சாதீர்கள்... சட்டம் கைகொடுக்கும்...



நிறைய கடனை வாங்கிவிட்டு, அதைத் திரும்பக் கட்ட முடியாத நிலையில், கந்துவட்டிக் கும்பலின் மிரட்டலுக்கு ஆளானவர்கள் சட்ட ரீதியான பாதுகாப்பைப் பெறுவது எப்படி என சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் கே.அழகுராமன் விளக்கமாக எடுத்துச் சொன்னார்.



“கழுத்தை நெரிக்கும் கடன் சுமை ஒருபுறம்... கந்துவட்டி கும்பலின் மிரட்டல் மறுபுறம்... தற்கொலை செய்துகொள்வோமா என்ற எண்ணம் தலைதூக்கும் நிலையில் தப்பிப் பிழைக்க வழி ஏதாவது இருக்கிறதா எனப் பரிதவித்து நிற்பவர்கள் இங்கே ஏராளம்.



அறியாமையாலும், ஆடம்பர நோக்கத்தாலும், தவறான நிதி நிர்வாகத்தாலும், பேராசையாலும், சூழ்நிலைகளின் தாக்கத்தாலும்... இப்படி ஏதாவது ஒருவகையில்தான் கடனை வாங்கிக் குவித்துவிடு கிறார்கள் பலர். எந்தச் சூழ்நிலையில் நீங்கள் கடன் சுழலில் சிக்கிக் கொண்டாலும் சரி, முதலில் அச்சத்தைத் தூக்கி எறியுங்கள். கந்து வட்டிக்காரர்களின் மிரட்டல் உருட்டல்களுக்கு அஞ்சாமல் சட்ட ரீதியான பாதுகாப்பை நாடுவதுதான் புத்திசாலித்தனம்.



முதலில், நீங்கள் நிறைய கடன் வாங்கியதற்கான காரணம் என்ன என ஆராய்ந்து, இனியும் அந்தத் தவற்றை செய்யக் கூடாது என உறுதி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். குடும்பத்துடன் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் முடிவிலிருந்து வெளியேறி மனதைக் குழப்பம் இல்லாமல் தெளிவாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.



மிரட்டலுக்கு அஞ்சி ஒரு கடனை அடைக்க இன்னொரு கடனை வாங்குவது, அதைச் சரிக்கட்ட அடுத்த கடனை வாங்குவது என அடுத்தடுத்து கடன் வாங்குவதை நிறுத்துவதே கடன் சுழலிலிருந்து உங்களை மீட்டெடுக்கும் முதல்படி.



நீங்கள் வாங்கிய கடனைத் திரும்பத் தர முடியவில்லை எனில், தற்போது அசலையோ, வட்டியையோ உடனடியாகத் திரும்பச் செலுத்தும் வாய்ப்பு இல்லை என்பதைத் தெளிவாக எடுத்துச் சொல்லி, கால அவகாசம் பெற முயற்சி செய்யலாம்.



இரண்டாவதாக, கந்துவட்டிக் கும்பலிடம் இதுவரை வாங்கிய கடன், அதற்காக நீங்கள் செலுத்திய வட்டி என இவற்றைக் குறிப்பிட்டு, வழக்கறிஞர் ஒருவர் மூலமாக கந்துவட்டித் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் அறிவிப்பு கொடுத்து, சட்ட ரீதியாக நீதிமன்றத்தை அணுகி, உங்களிடம் இருந்து பணம் வசூலிப்பதிலிருந்து உங்களுக்கான பாதுகாப்பைக் கோரலாம்.



மூன்றாவதாக, வங்கிகள், தனியார் நிதி நிறுவனங்களின் மூலம் கடன் வாங்கி, அந்த நிறுவனங்களின் தொல்லைக்கு ஆளாகியிருந்தால் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம். சட்டத்துக்குப் புறம்பான வழிகளில் மிரட்டி பண வசூலில் ஈடுபடக் கூடாது எனவும், சட்டம் அனுமதிக்கும் வழிகளில் மட்டும் கடனை உங்களிட மிருந்து வசூல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கலாம் எனவும் ஒரு தடை உத்தரவு பெறலாம். உச்ச நீதிமன்றம் இதற்கென சில வழிமுறைகளை ஏற்கெனவே தெளிவாக வரையறை செய்துள்ளது.



இந்த மூன்று நிலைகளிலும் நீங்கள் கடன் பெற்ற தனிநபர்கள், நிறுவனங்களிடமிருந்து உங்களைக் காப்பாற்றிக்கொள்வதில் எவ்விதச் சிரமமும் இருக்கப் போவதில்லை. பிறகு உங்களுக்குக் கிடைக்கும் இந்த சட்டப் பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள் இருந்துகொண்டு, நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்த தொழில் அல்லது வேலையை முழு முனைப்புடனும் தைரியத்துடனும் செய்யுங்கள். உங்களுக்கு இருக்கும் பல்வேறு பிரச்னைகளில் இருந்து வெளி வர இதுவே சட்டப்படியான வழி.



மஞ்சள் நோட்டீஸ் என்றால்..?



ஒருவர் வாங்கிய கடனை அடைக்க இயலாத நிலையில் திவால் நிலைக்கு ஆளாகும்போது, மஞ்சள் நோட்டீஸ் கொடுப்பது வழக்கம். இதற்கென திவால் சட்டம் (Insolvency and Bankruptcy Act 2016) கடந்த 2016-ம் ஆண்டு குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் பெற்றது. இதன்படி, ஒரு தனியார் நிறுவனமோ, பங்குதாரர் நிறுவனமோ, தனிநபரோ வாங்கிய கடனை அடைக்க இயலாமல் திவால் நிலையில் இருக்கும்போது, கடன் வாங்கியவருக்கும் கடன் கொடுத்தவருக்கும் இடையே ஒரு சுமுகமான நிலையைக் கையாள்வதே இதன் நோக்கம். நீதிமன்றம், இதன் கீழ் போடப்படும் மனுக்களையும், பிரச்னைகளையும் ஆராய்ந்து, கடனைத் திரும்பக் கட்ட ஆறு மாத காலம் அவகாசம் வழங்கும். அந்தக் காலகட்டத்தில் கடன் வாங்கியவர் மீது வழக்கு தொடுக்க இயலாது.



ஆறு மாத காலத்துக்குள்ளாகவும், இந்த இன்சால்வென்சி (Insolvency)நடைமுறைகளின்படி, பணம் செலுத்தாத நிலையில், நீதிமன்றம் தனிநபர் சொத்தையோ, நிறுவனத்தின் சொத்தையோ வேறு எவருக்கும் பெயர் மாற்றம் செய்யக் கூடாது எனவும், சொத்துகளை விற்கக் கூடாது எனவும், பிற கடன்களை வாங்கக் கூடாது எனவும் உத்தரவு வழங்கி செய்தித்தாள்களில் அதை அறிவிப்பாக வெளியிடும். மேற்கண்ட அனைத்து நடைமுறைகளாலும் பணம் பெற இயலாத சூழ்நிலையில் ஐ.பி.பி.ஐ (Insolvency and Bankruptcy Board of India) என்ற அமைப்பு, கடன் பெற்றவர்களின் சொத்துகளை விற்று, கடனைச் சரிசெய்யும் நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளும்.



அதிக வட்டி, வட்டிக்கு வட்டி, மீட்டர் வட்டி போன்றவற்றில் சிக்கிய ஒருவர், பிறருடைய மிரட்ட லில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள சட்டபூர்வமான வழிகளைத் தேடிச் செல்வதை விட்டுவிட்டு, மனக் குழப்பங்களுக்கு ஆளாகக் கூடாது.



வட்டியையோ, அசலையோ செலுத்த இயலாத ஒரு நபரை சட்டம் குற்றம் செய்த ஒரு குற்றவாளியாக என்றுமே பார்ப்பதில்லை. சட்டமும் கூட அந்த நபரை அந்தப் பிரச்னையில் இருந்து எப்படி வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்ற நிலையிலேயே கையாள்கிறது. எனவே, தயங்காமல் சட்டத்தின் உதவியை நாடுங்கள்” என்று முடித்தார் அழகுராமன்.



கடன் சுழலில் சிக்கியவர்கள் வாழ்க்கையை முடித்துக்கொள்வதே நிம்மதி என்ற எண்ணத்தைவிட்டு சட்ட ரீதியான அணுகுமுறையைக் கையாள்வது அவசியம். அதற்கு முன், கடன் நிர்வாகம், நிதி நிர்வாகம் பற்றி நன்கு புரிந்துகொண்டு செயல் பட்டால் கடன் சுழலில் சிக்க வேண்டிய நிலையே வராது என்பதை உணர வேண்டும்.